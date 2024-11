Mascherine, per Pivetti 82 imputazioni «Io innocente» 

BUSTO ARSIZIO. «Sono innocente e lo dimostrerò. Essere coinvolti in un’inchiesta giudiziaria per un imprenditore o imprenditrice, quale sono io, è devastante. Ti azzera tutto. Oggi io ho ricostruito la mia vita ma con fatica. Sono assolutamente serena rispetto agli 82 capi di imputazione che mi contestano». Così l’ex presidente della Camera Irene Pivetti si è presentata in aula in tribunale a Busto Arsizio (Varese) per la prima udienza del processo - che vede imputati anche la figlia, il genero, l’imprenditore Luciano Mega e altri soggetti - per frode in forniture pubbliche, bancarotta, appropriazione indebita, riciclaggio, auto-riciclaggio e altre accuse. L’inchiesta è su una compravendita di mascherine dalla Cina per 35 milioni durante l’emergenza Covid. Per il pm Ciro Caramore ne furono consegnate solo per 10 milioni, praticamente inutilizzabili e con falso marchio CE. Ieri le difese hanno chiesto lo spostamento del processo a Roma o Milano e il collegio si è riservato di decidere il 19 dicembre. «Le mascherine erano assolutamente in regola. Certo, erano di provenienza extra europea, ma del resto all'epoca questi dispositivi erano impossibili da reperire sul territorio nazionale e comunitari», ha detto Pivetti alla fine dell’udienza.

