Serramanna.
22 febbraio 2026 alle 00:58

Mascherine in festa oggi all’oratorio 

Festa di chiusura del Carnevale oggi a Serramanna, dove è in programma la rassegna in maschera dedicata ai partecipanti al catechismo. Ad organizzare l’iniziativa è l’oratorio di San Leonardo, che dà l’appuntamento nel salone parrocchiale, a pochi passi dalla chiesa guidata da don Giuseppe Pes. «Vi aspettiamo nel salone dell’oratorio, dalle 16,30 alle 19, per un pomeriggio pieno di musica, giochi, pentolacce e tanto divertimento», è l’invito degli animatori a tutti i ragazzi e ragazze che frequentano il catechismo. Oggi alle 16,30 le porte del salone parrocchiale si apriranno alle maschere, tenendo presenti le raccomandazioni degli organizzatori che ricordano alcune semplici regole: «Sono assolutamente vietati coriandoli e bombolette spray, non sono ammessi oggetti pericolosi (come spade, fucili giocattolo), mentre potranno essere utilizzate le stelle filanti». ( ig. pil. )

