Mascherine a New York 

La morsa di fumo e cenere non molla la presa sul nord-est degli Stati Uniti. Da New York a Washington i livelli di inquinamento dovuti agli incendi in Canada restano elevati, con la qualità dell'aria bollata come «malsana» e il susseguirsi di appelli a restare in casa o indossare le mascherine N95 se proprio è necessario stare all'aperto. La fitta foschia sta creando non pochi disagi al trasporto aereo. E la situazione non è destinata a migliorare a breve: si stima che almeno fino a martedì la qualità dell'aria non migliorerà e la foschia non si diraderà del tutto.