Maschere tradizionali e musica, oggi il ritorno di “Ritus calendarum” 

Nel piccolo borgo oggi è il gran giorno del ritorno di Ritus calendarum, la rassegna delle antiche maschere dell’Isola giunta alla decima edizione, dopo lo stop per tre anni dovuto alla pandemia. In prima linea nell’organizzazione la Pro Loco, in collaborazione con le associazioni culturali Sos Corriolos e Sas mascheras’e cuaddu e il Comune. Su carrasegae neonelesu si aprirà questo pomeriggio alle 15.30 in piazza Italia. Oltre alle due maschere di casa, sfileranno Sa Maschinganna e sa Majaja da Busachi, Su Sennoreddu e S’Iscusorzu di Teti, S’Urtzu e su Pimpiriponi di Sadali, Sos Mamutzones di Samugheo, S’Attitidu di Bosa, Sa Maschera e Gattu di Sarule. Alle 17 ritrovo in piazza Barigadu, dove ci sarà spazio per musica, balli con il gruppo Dilliriana, presenta Roberto Tangianu. Alle 21, in via Vittorio Emanuele, S’Istaffa. Vino, birra e musica con l’organizzazione della Consulta giovanile. ( a.o. )

