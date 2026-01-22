VaiOnline
San Gavino.
23 gennaio 2026 alle 00:12

Maschere in festa col carnevale diocesano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un pomeriggio di grande festa per bambini, famiglie e anziani con la decima edizione del Carnevale diocesano di San Gavino Monreale. La manifestazione è organizzata dal Servizio di Pastorale giovanile e vocazionale della diocesi di Ales-Terralba che vuole dare un segno di speranza e ripartenza, valorizzando la festa come occasione educativa, comunitaria e aperta a tutti. L’appuntamento è per giovedì 12 febbraio, raduno alle 15 nel piazzale della chiesa di Santa Lucia per far partire alle 15.30 l’allegra sfilata verso piazza Marconi. Alle 17 ci sarà un bel momento di festa e la merenda per tutti fino alla conclusione prevista per le 19.

L’iniziativa si inserisce nel programma del 40esimo carnevale storico di San Gavino Monreale e si svolge con il patrocinio del Comune, grazie alla collaborazione delle associazioni della Consulta Giovani di San Gavino, della Pro Loco e del gruppo La Maschera. «La festa - spiegano gli organizzatori - è pensata per bambini, ragazzi, giovani e famiglie ed è un’occasione semplice e gioiosa per condividere tempo, giochi e allegria, riscoprendo il valore dello stare insieme e dell’incontro. L’invito è rivolto a tutti: oratori, gruppi, famiglie, bambini, ragazzi e giovani, ma anche a chi desidera semplicemente vivere un momento di festa e condivisione. È possibile partecipare come singoli, come gruppo di oratorio o come famiglia. Aspettiamo tante persone per vivere insieme un pomeriggio di festa». Iscrizioni aperte fino a lunedì 9 febbraio ed è possibile contattare la pastorale giovanile e vocazionale via mail all’indirizzo pgv.alesterralba@gmail.com o attraverso i canali social @pgvalesterralba. ( g. pit. )

