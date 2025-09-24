Maschere, gara solidale per la nuova sede 

A Sorgono le associazioni fanno fronte quadrato e sostengono la ricostruzione della sede sociale del gruppo di maschere Is Arestes e S’Urtzu Pretistu, danneggiata dalle fiamme, nella notte del 22 agosto, a causa di un incendio dovuto a cause accidentali. Sabato, una serata musicale promossa da gruppo folk, Su Cuncordu Sorgonesu e coro Santu Mauru ha visto il teatro “Salvatore Murgia” animato a festa. Il ricavato è devoluto per la ricostruzione della sede e delle venti maschere andate in fumo. «Siamo felici di aver promosso quest’evento - dice Mario Mereu, presidente del coro Santu Maru - dopo il rogo non potevamo restare a guardare, così abbiamo pensato di unire le forze per i nostri amici de Is Arestes che ora potranno ripartire più forti di prima».

Esprime profonda gratitudine anche Tonino Marras, presidente dell’associazione Mandra Olisai alla quale appartiene il gruppo di maschere: «Abbiamo accolto positivamente questa nobile iniziativa. Un meraviglioso concerto musicale, coesione e solidarietà di un’intera comunità. Il supporto dell’amministrazione comunale si è rivelato prezioso e ne siamo pienamente grati».Il sindaco Franco Zedde elogia «il paese che con il cuore pulsante delle sue varie associazioni culturali non è rimasto a a guardare, ma ha teso la mano al gruppo de Is Arestes, ambasciatore delle tradizioni antiche. Siamo orgogliosi della risposta massiccia, della popolazione. Le offerte raccolte consentiranno non solo di ridare luce alla struttura danneggiata, ma di ricostruire le maschere in tutta la loro arcaicità e bellezza».

