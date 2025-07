Maschere etniche e folk dal mondo A Desulo è festa! 

Una grande festa delle tradizioni, un viaggio intorno al mondo e dentro la Sardegna. Appuntamento a Desulo, domani e giovedì, per il Festival Internazionale del Folclore, organizzato da Comune e Pro loco, che richiama gruppi da ogni continente e appunto da tutta l’Isola. Danze e musica, con un evento dedicato anche alle maschere tradizionali sarde, espressione dell’antico Carnevale celebrato in tanti paesi della Sardegna.

Organetto e danze

Domani la rassegna si apre con la grande parata che attraverserà tutto il paese con i gruppi provenienti da Brasile, Panama, Paraguay e Polonia, le maschere di Samugheo (i Mamutzones) e Siniscola (i Tintinnatos), e le coppie in abito tradizionale di Desulo che accoglieranno gli ospiti accompagnati dai suoni identitari dell’organetto di Marco Liori e Maria Basilia Calaresu. In piazza De Gasperi la serata con le esibizioni dei gruppi internazionali e delle maschere etniche della Sardegna. Danze e spettacolo accompagnati dal talento di Peppino Bande e Gianbattista Longu. Gran finale con i Fantasias de Ballos che faranno ballare il pubblico in piazza.

Il pubblico coinvolto

Giovedì ancora danze e colori con l’esibizione dei gruppi folk di Meana Sardo, “Norkalis” di Orune, “Città di Oristano” di Oristano e “San Michele Arcangelo” di Bono. La parata lungo le vie di Desulo si arricchisce delle maschere tradizionali di Neoneli (Sos Corriolos) e dei Tumbarinos di Gavoi. Grande festa sul palco con l’esibizione dei gruppi folk ai quali si uniranno Su Cuncordu Bolothanesu “Santu Bachis” di Bolotana. Quindi i balli in piazza accompagnati dal musicista desulese Paride Peddio con la voce di Andrea Zara, espressioni talentuose del progetto “Brinca”. Entrambe le serate saranno presentate da Giuliano Marongiu. Un appuntamento che si annuncia suggestivo e coinvolgente, per una due giorni che accanto agli ospiti internazionali ha in programma anche un assaggio del tradizionale Carnevale della Sardegna, con la sfilata delle maschere di Samugheo, Siniscola e Neoneli. Valore aggiunto la presenza dei Tumbarinos di Gavoi che col ritmo dei loro tamburi accompagneranno la manifestazione. Colori, musica e tradizioni con la cornice di un paese e di un paesaggio di grande bellezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA