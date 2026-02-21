VaiOnline
Marrubiu.
22 febbraio 2026 alle 00:58

Maschere e musica, esplode la festa  

Su Marrulleri, sfilata dei carri allegorici: attese migliaia di persone 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il gran giorno è arrivato. La 46esima edizione di Su Marrulleri, il carnevale storico marrubiese, apre le porte al divertimento e alla tradizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’Isola. La comunità si prepara ad accogliere migliaia di persone per una manifestazione che unisce cultura popolare, spettacolo, gastronomia.

La sfilata

Dalle 14.30 il percorso del corteo sarà animato dal gruppo tamburini e trombettieri Città di Oristano, preludio all’attesissima sfilata regionale di Su Marrulleri, in programma dalle 15 con diretta su Videolina. Carri e gruppi provenienti da tutta la Sardegna daranno vita a uno spettacolo variopinto e coinvolgente con decine di temi, costumi e coreografie che raccontano creatività e identità dei territori. Alle 21 è prevista la premiazione, con la consegna dei riconoscimenti realizzati dalla Falegnameria esercizi di design di Gabriele Nuscis, mentre dalle 22 la festa proseguirà con lo spettacolo musicale che vedrà come special guest Deejay Matrix.

Gli eventi

Dalle 10 degustazioni di formaggi, poi la Marrulleri food experience, un viaggio nei sapori locali dedicato alla celebre zippola di Marrubiu. Si alterneranno gli chef pasticcieri Piero Ditrizio, Maurizia Bellu, Fabrizio Fenu e la Pro Loco, con la partecipazione dello scrittore Giovanni Fancello. Sempre in mattinata, si esibirà il gruppo folk Santa Mariedda.

I partecipanti

La sfilata vedrà protagonisticarri e gruppi fra i quali: Crazy girls, I Tesinantis, Quelli cattivi, Sa Ratantira Casteddaia, Su Kikkiri sardu, Su Scallatoiu, Addams family, Genesis group carnival, Carnival prison, Lol group, Los Bandoleros, New generation group, New Raminis, Lo Spuntino, Vita – Donatori Midollo, The Music express, La Goccia, Scacco Matto, Crazy People Group, Friends, Rewind Carnival Group, Game Over, Crazy Carnival Giullare Carnival Experience, Noi Qui Per Voi, Rebels Group, Magic Group, La Trombetta, Fenix Group, H2O Sound Express, Is Carretones, Moulinus Group, Fibra Ottica, Is Casermettas, Lillo Boys, New Stupidons, Caution Group, Galaxy e molti altri oltre a quelli di Marrubiu, Terralba, San Gavino, Guspini, Samassi, Nuraminis, Ussaramanna, Villanovafranca, Pabillonis, Gonnosfanidiga, Arbus, Nurri, Sardara, Arcidano e diversi centri del Medio Campidano e del Cagliaritano. La vigilia dell’evento è stata arricchita dalla serata “Il cuore della tradizione: saperi, sapori e profumi del carnevale”, ospitata alla Cantina Quartomoro. Protagonisti i prodotti del Distretto rurale del Giudicato di Arborea, che premierà il carro che meglio avrà interpretato i temi della natura e dell’ecosostenibilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, è un buon punto

Con la Lazio prova di carattere dei rossoblù: finisce 0-0 
l nello sport
Il caso

Fondazione Mont’e Prama, al centro dell’inchiesta  presunte transazioni opache

Nel corso delle perquisizioni la Finanza ha sequestrato anche anfore antiche 
Francesco Pinna
Cronaca

«A Orani si è fatto buio, ma non rassegniamoci»

Il parroco: evento terribile e inatteso, ha oscurato la vita della comunità 
Marilena Orunesu
Convocate due commissioni consiliari in seduta congiunta. Solinas (Pd): «Difficile venga accolta per intero»

La Pratobello slitta ancora

Comandini: «I comitati saranno auditi il 4 marzo» 
Lorenzo Piras
Oggi scadono i dirigenti supplenti, ma per il commissariamento del Governo serve un mese. I sindacati: no a una sanità bloccata

Asl senza manager,  soluzione vicina ma solo per Olbia

A metà settimana la nomina del dg Cagliari, trattative ancora in alto mare 
Roberto Murgia
Il fenomeno

La corsa sociale conquista Cagliari

In sei mesi 600 iscritti al “Suncity run club” che ogni domenica invade il Poetto 
Alessandra Ragas
Viabilità

«Sulla Statale 195 un’estate da incubo»

Sindaci e operatori turistici: «Incognita cantieri, è emergenza»  
Piera Serusi
Verso il voto

«Il Governo va avanti anche se vince il no»

Il messaggio di Nordio e Piantedosi alle opposizioni in vista del referendum  