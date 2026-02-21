Maschere e musica, esplode la festa  

Il gran giorno è arrivato. La 46esima edizione di Su Marrulleri, il carnevale storico marrubiese, apre le porte al divertimento e alla tradizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e partecipati dell’Isola. La comunità si prepara ad accogliere migliaia di persone per una manifestazione che unisce cultura popolare, spettacolo, gastronomia.

La sfilata

Dalle 14.30 il percorso del corteo sarà animato dal gruppo tamburini e trombettieri Città di Oristano, preludio all’attesissima sfilata regionale di Su Marrulleri, in programma dalle 15 con diretta su Videolina. Carri e gruppi provenienti da tutta la Sardegna daranno vita a uno spettacolo variopinto e coinvolgente con decine di temi, costumi e coreografie che raccontano creatività e identità dei territori. Alle 21 è prevista la premiazione, con la consegna dei riconoscimenti realizzati dalla Falegnameria esercizi di design di Gabriele Nuscis, mentre dalle 22 la festa proseguirà con lo spettacolo musicale che vedrà come special guest Deejay Matrix.

Gli eventi

Dalle 10 degustazioni di formaggi, poi la Marrulleri food experience, un viaggio nei sapori locali dedicato alla celebre zippola di Marrubiu. Si alterneranno gli chef pasticcieri Piero Ditrizio, Maurizia Bellu, Fabrizio Fenu e la Pro Loco, con la partecipazione dello scrittore Giovanni Fancello. Sempre in mattinata, si esibirà il gruppo folk Santa Mariedda.

I partecipanti

La sfilata vedrà protagonisticarri e gruppi fra i quali: Crazy girls, I Tesinantis, Quelli cattivi, Sa Ratantira Casteddaia, Su Kikkiri sardu, Su Scallatoiu, Addams family, Genesis group carnival, Carnival prison, Lol group, Los Bandoleros, New generation group, New Raminis, Lo Spuntino, Vita – Donatori Midollo, The Music express, La Goccia, Scacco Matto, Crazy People Group, Friends, Rewind Carnival Group, Game Over, Crazy Carnival Giullare Carnival Experience, Noi Qui Per Voi, Rebels Group, Magic Group, La Trombetta, Fenix Group, H2O Sound Express, Is Carretones, Moulinus Group, Fibra Ottica, Is Casermettas, Lillo Boys, New Stupidons, Caution Group, Galaxy e molti altri oltre a quelli di Marrubiu, Terralba, San Gavino, Guspini, Samassi, Nuraminis, Ussaramanna, Villanovafranca, Pabillonis, Gonnosfanidiga, Arbus, Nurri, Sardara, Arcidano e diversi centri del Medio Campidano e del Cagliaritano. La vigilia dell’evento è stata arricchita dalla serata “Il cuore della tradizione: saperi, sapori e profumi del carnevale”, ospitata alla Cantina Quartomoro. Protagonisti i prodotti del Distretto rurale del Giudicato di Arborea, che premierà il carro che meglio avrà interpretato i temi della natura e dell’ecosostenibilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA