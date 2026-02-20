Maschere e divertimento per la sfilata di Carnevale 

Maschere, musica e tradizione tornano ad animare le strade di Quartucciu con il Carnevale Quartucciaio 2026 in programma questo pomeriggio. Il ritrovo è fissato alle 15,30 in piazza Crocifisso, luogo dal quale partirà la sfilata che attraverserà via Nazionale, via Cesare Serra, via Mogoro e via Pertini per concludersi al parco Sergio Atzeni.

Cinque i gruppi iscritti al concorso per il miglior gruppo a tema, formula che rievoca una consuetudine molto amata in paese. «Quest’anno l’organizzazione nasce insieme alla Pro Loco, con l’obiettivo di promuovere il territorio e coinvolgere gruppi e cittadini in modo diverso rispetto al passato. Abbiamo scelto il 21 febbraio per non sovrapporci con gli altri eventi dei comuni vicini e permettere un’ampia partecipazione», spiega l’assessora alla cultura Elisabetta Contini.

In prima linea il consigliere Simone Santabarbara, che ha curato l’organizzazione dell’evento: «Quest'anno abbiamo voluto mettere il concorso al centro del Carnevale. Ci sarà anche un contributo economico in forma di rimborso spese: 300 euro al primo classificato, 200 al secondo e 100 al terzo. È un piccolo riconoscimento per l’impegno dei gruppi. Il Carnevale doveva tornare a essere una grande festa, ma anche un’occasione per partecipare attivamente». La giuria verrà nominata dalla Pro Loco e valuterà secondo i criteri previsti dal bando.

Tra i partecipanti anche “Is Tiaulus” di Domus de Luna e i ragazzi dell’istituto comprensivo di Quartucciu. Dopo la sfilata, nel parco Sergio Atzeni spazio all’animazione con musica e zeppolata a cura della Pro Loco.



