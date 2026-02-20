VaiOnline
Quartucciu.
21 febbraio 2026 alle 00:12

Maschere e divertimento per la sfilata di Carnevale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Maschere, musica e tradizione tornano ad animare le strade di Quartucciu con il Carnevale Quartucciaio 2026 in programma questo pomeriggio. Il ritrovo è fissato alle 15,30 in piazza Crocifisso, luogo dal quale partirà la sfilata che attraverserà via Nazionale, via Cesare Serra, via Mogoro e via Pertini per concludersi al parco Sergio Atzeni.
Cinque i gruppi iscritti al concorso per il miglior gruppo a tema, formula che rievoca una consuetudine molto amata in paese. «Quest’anno l’organizzazione nasce insieme alla Pro Loco, con l’obiettivo di promuovere il territorio e coinvolgere gruppi e cittadini in modo diverso rispetto al passato. Abbiamo scelto il 21 febbraio per non sovrapporci con gli altri eventi dei comuni vicini e permettere un’ampia partecipazione», spiega l’assessora alla cultura Elisabetta Contini.
In prima linea il consigliere Simone Santabarbara, che ha curato l’organizzazione dell’evento: «Quest'anno abbiamo voluto mettere il concorso al centro del Carnevale. Ci sarà anche un contributo economico in forma di rimborso spese: 300 euro al primo classificato, 200 al secondo e 100 al terzo. È un piccolo riconoscimento per l’impegno dei gruppi. Il Carnevale doveva tornare a essere una grande festa, ma anche un’occasione per partecipare attivamente». La giuria verrà nominata dalla Pro Loco e valuterà secondo i criteri previsti dal bando.
Tra i partecipanti anche “Is Tiaulus” di Domus de Luna e i ragazzi dell’istituto comprensivo di Quartucciu. Dopo la sfilata, nel parco Sergio Atzeni spazio all’animazione con musica e zeppolata a cura della Pro Loco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 