Maschere e carri: tutti i premiati 

Sa Brulla: il carnevale di Arbus, lunedì sera, all’anfiteatro comunale, ha premiato i carri allegorici e le maschere più belle. Cento euro per il costume S'Orcu de Sa Rocca de su Casteddu che ha saputo rappresentare la storia della cittadina del Linas, partendo dal sito archeologico, un dono di 60 euro al piccolino di 4 anni vestito da Mamuthone e una targa di riconoscimento al gruppo Mani e piedi. Tre i carri premiati: 500 euro per Moulinous Group Arbus, sul podio con Raffaella Carrà e la storia della musica; 250 euro per G.P.S Gonnosfanadiga al secondo posto col tema che “Fine faremo?”, una sirenetta sul granchio blu; 150 euro per Daft Boys Arbus, terzo classificato ispirato ai robot.

«È stato - ricorda l’assessore al turismo William Collu – il carnevale della ripresa». ( s. r. )

