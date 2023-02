Maschere e carri pronti a sfilare per le vie del centro   

È tutto pronto per la grande sfilata di Carnevale di sabato organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio e il contributo del Comune, che porterà maschere, carri e gruppi a piedi per le vie della città. Il ritrovo dei partecipanti è previsto per le 15,30 in via Cecoslovacchia. Da qui, alle 16,30, partirà il corteo che si snoderà per le vie Polonia, Fiume, Merello, Sicilia, Diaz, Marconi, Porcu e piazza XXVIII Aprile. Qui ci sarà la festa finale con musica, balli e la zeppolata. DiSet e Discomusic con i Di Simonluca e NicoM faranno ballare l'intera piazza.

Alla Sfilata parteciperanno il Carro Disco Music 70/80 della Pro Loco con i grandi volti di Mina e Achille Lauro che la settimana scorsa a Maracalagonis si è aggiudicato il terzo premio e poi l’associazione Tuvumannu Ratantina Casteddaia, l’ associazione Sant'Andrea Gonnesa maschera Sa Gattu, Martis de agoa di Maracalagonis; Sbandieratori Quartiere Fontana Iglesias; I Bois de Scalepranu; Oratorio Parrocchia Sant'Antonio; Scuola Primaria e dell'infanzia Via Cimabue e Scuola Media Via Tiziano. La sfilata sarà scortata dagli agenti della Polizia Locale e sono previste una serie di modifiche alla viabilità in diverse strade del centro per consentire il passaggio del corteo. È il grande ritorno del carnevale quartese dopo il periodo delle restrizioni per la pandemia. (g. da.)

