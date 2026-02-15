VaiOnline
Carnevale.
16 febbraio 2026 alle 00:30

Maschere e allegria per il ritorno dei carri «Un grande successo» 

Tantissime maschere e il ritorno, dopo vent’anni di assenza, dei carri allegorici (cinque) hanno trasformato la domenica di Carnevale in un successo. Per alcune ore le strade di Sant’Avendrace e San Michele si sono animate e colorate, regalando soprattutto ai tantissimi bambini divertimento e allegria. «Siamo molto soddisfatti. Possiamo dire che è stato un successo», il commento di Fabrizio Aramu, dell’associazione culturale Viking Group, organizzatrice delle varie iniziative previste dal calendario di Carnevale. «È stato bello vedere la partecipazione di così tante persone. Abbiamo regalato un po' di spensieratezza e allegria. Ora ci prepariamo ai prossimi appuntamenti».

La grande attrazione sono stati i cinque carri, accompagnati ognuno da centinaia di figuranti. La sfilata, dopo il ritrovo in piazza Trento, è passata in viale Sant’Avendrace, via San Michele e la piazza, via Emilia, via Abruzzi per poi seguire il percorso inverso e ritornare in piazza Trento. Tante le maschere curiose e particolari, accanto a quelle tradizionali. Grandi protagonisti i bambini e i vari gruppi, che si sono esibiti anche in balli accompagnati da un musica allegra e coinvolgente. E poi gli immancabili coriandoli a completare la festa colorata. Inevitabile qualche disagio al traffico con le strade chiuse alla viabilità durante il passaggio della sfilata, il tutto sotto il controllo della Polizia Locale. Prossimo appuntamento domani con “Martedì Grasso”: alle 17 in piazza del Carmine per il via della sfilata nelle vie del centro. (m. v.)

