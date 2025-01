“Maschere di carta” a Cagliari: narrare i Carnevali della Sardegna 

Una miscellanea di memorie letterarie di importanti autori sardi sarà in scena domani sera alle 19 per narrare i simboli dei Carnevali della Sardegna. L’appuntamento è alla chiesa di San Bartolomeo a Cagliari dove verranno raccontati riti, fuochi, maschere, danze, uomini e bestie, cavalieri, re e fantocci. Lo spettacolo “Maschere di carta”, nato nel 2016, per l’occasione vedrà in scena l’attore Carlo Porru e le musiche di Andrea Congia (che cura anche la regia) incorniciate dalle immagini elaborate da William Lenti e dai contributi elettronici audio e video di Walter Demuru.

L’apparato video-scenografico trae origine da numerosi scatti e riprese di diversi fotografi e videomaker che sono stati creati e collezionati, in collaborazione con la Casa di Suoni e Racconti, nel corso di un decennio. Tra i principali autori si citano gli operatori Fernando Pascual e Alessandro Frau.

