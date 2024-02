Maschere, carri e colori: gran finale di Carnevale 

Musica, colori, fantasia e tantissime maschere al seguito dei sette carri allegorici: si è chiusa così, in un tripudio di allegria e di fantasia, ieri sera a San Gavino la 38ª edizione del carnevale organizzata da Pro Loco e Comune. Ad aprire il corteo maschere singole e di gruppo come i figuranti del Taxi stile Apixedda : «Siamo qui – spiega Roberto Ortu, uno dei componenti – per divertirci in mezzo alla gente». Si scherza anche sull’arte: Riccardo Pinna dà vita all’Urlo di Munch e Maria Cristina alle opere di Picasso. Barbara Camedda invece impersona la divina Marylin Monroe.

Sono passate le 17 quando il corteo dei carri allegorici, accompagnato da centinaia di figuranti, invade via Roma. A garantire che tutto si svolga in sicurezza sono i volontari delle associazioni Team Soccorso, Monreal Soccorso e Livas di Gonnosfanadiga. Da Samassi il gruppo Giullare si presenta con il carro dal tema “L’apprendista stregone” mentre i Gps di Gonnosfanadiga propongono il tema “Ita fini fadeusu”.

A fare gli onori di casa è San Gavino con ben cinque opere in cartapesta. Il Rewind carnival group con “Spqr”, The music express col carro “Looking for planets”, New Generation Group con “La scimmia del gioco”, Vertigo con “Studio 54” e Fibra Ottica con “Scotland party” con ben 550 figuranti al seguito.

Non sono poi mancati i dolci: distribuiti ben 1.200 fatti fritti. «Ora – promette Antonella Caboni, presidente della Pro Loco – ci prepariamo al prossimo anno».