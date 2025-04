Maschere barbaricine a Osaka 

Le maschere tradizionali barbaricine approdano all’Expo di Osaka, in Giappone, per il festival delle maschere antropologiche italiane, promosso dall’Unpli (Unione nazionale Pro Loco), ministero della Cultura e Anci. Per Boes e Merdules di Ottana e Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, una vetrina fra sfilate e vari eventi culturali, dal 3 al 4 maggio, promuovendo suoni e colori dell’Isola davanti a migliaia di visitatori. C’è grande entusiasmo tra i gruppi Boes e Merdules e Pro Loco di Mamoiada, per una tappa che avrà inizio già da domani all’ambasciata italiana a Tokyo, ospiti dell’ambasciatore Gianluigi Benedetti in occasione del 25° Italian Film Festival in Japan.

I protagonisti

«L’Expo sarà l’occasione per far conoscere un pezzo di Sardegna in Oriente - commenta Raffaele Sestu, presidente regionale Unpli - rappresenteremo l’Italia intera e questo non può che onorarci. La visita in ambasciata a Tokyo è un segnale d’importante attenzione verso le nostre eccellenze».

In partenza anche il sindaco di Ottana Franco Saba, delegato dall’Anci nazionale di rappresentare i Comuni italiani nel festival delle maschere. «Questa tappa ha un doppio valore - commenta il primo cittadino - non solo per la comunità che rappresento ma anche per gli amici di Mamoiada a cui ci lega un comune filo conduttore, fra tradizione e identità».

Per Ottana rappresentata da 9 componenti delle associazioni Boes e Merdules e Sos Bezzos, l’occasione per costruire un ponte con l’Oriente. «Sognavamo da tempo di poter fare tappa in Giappone e ora possiamo dire di aver realizzato un sogno grazie all’impegno dell’Unpli insieme al nostro Comune. Sarà come portare un pezzo di casa in una terra unica», commentano Fabrizio Puggioni e Franco Pittalis, vice presidenti delle associazioni Boes e Merdules e Sos Bezzos.

Sulla stessa direzione, Andrea Canneddu, presidente della Pro Loco di Mamoiada: «Il nostro gruppo sarà presente con 26 componenti portando alto il nome del nostro paese e del territorio. Si tratta di un’occasione unica e siamo orgogliosi di aver sostenuto attraverso nostre risorse la trasferta dei nostri componenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA