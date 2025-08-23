Maschere, anteprima boom 

Dalla gradinata della stazione ferroviaria lasciano trasparire una certa curiosità. Le spiagge della costa orientale possono attendere. Una coppia di turisti lombardi, in arrivo da Orosei, non ha avuto dubbi: «Volevamo vivere una serata diversa, immergerci nel carnevale sardo. Il tintinnio dei campanacci, le danze: tutto bellissimo. Ne è valsa la pena».

Le maschere

Suoni e riti arcaici per rompere il ghiaccio. La 125esima festa del Redentore è partita così, nel tardo pomeriggio di ieri, da piazza Sardegna. Le maschere hanno diffuso sorrisi e buonumore: attraversato il cuore della città, tra due ali di folla. Soprattutto, hanno garantito il consueto spettacolo, ancora una volta. I 14 gruppi si sono fatti apprezzare. Hanno trascinato i presenti, sparso quelle atmosfere magiche che non lasciano indifferenti, anche in un insolito periodo dell’anno. «Non so con esattezza quale sia il motivo, so solo che ogni volta resto incantata davanti a queste figure misteriose», ammette Francesca, turista romana convintamente poco balneare, per l’occasione. «Le maschere sarde mi piacciono tutte, sebbene abbia una preferenza per i Mamuthones e gli Issohadores di Mamoiada. Il loro passaggio mi colpisce sempre: da una parte il Mamuthone, questa figura austera, cupa, con la sua pelle e i campanacci; dall’altra, invece, l’Issohadore, così colorato e gioioso, che prende le persone al lazzo».

Corteo carnevalesco

Nuoro ha risposto, da piazza Sardegna al Corso Garibaldi. La sfilata del carnevale isolano si conferma uno degli eventi più attesi della festa del Redentore. Prima la vestizione a ridosso del campo sportivo Frogheri, dalle 18. Atmosfera rilassata, giustamente festaiola. Poi, dopo aver atteso un leggero abbassamento delle temperature, il nutrito corteo carnevalesco si è messo in moto. I gruppi hanno affrontano la folla, hanno stupito con le cadenze ritmate, accompagnate dal tintinnio dei campanacci. Dal fascino dei Mamuthones e degli Issohadores di Mamoiada. Oppure, ecco Boes e Merdules di Ottana, i Thurpos di Orotelli. Quindi, l’estro, l’atletismo e l’irruenza di Urthos e Buttudos di Fonni. Via La Marmora, piazza delle Grazie, Corso Garibaldi. Ovunque è stato un tripudio di suoni, colori e riti ancestrali. Insomma, appare alquanto riduttivo ricondurre tutto solo al carnevale. Tra i gruppi che hanno attraversato il centro della città si condensano secoli di storia, tradizioni radicate. Orgoglio sconfinato per intere comunità.

Gli abiti tradizionali

Oltre il carnevale. La sfilata degli abiti tradizionali si annuncia come l’appuntamento più atteso. Stamattina i 69 gruppi in arrivo da tutta l’Isola si faranno ammirare, a partire dalle 10 e con diretta su Videolina. Gli abiti colorati e dalle fogge variegate cattureranno l’attenzione dei turisti. Il percorso sarà il solito, con partenza da viale del Lavoro. Chiusura in piazza Santa Maria della neve. Infine, dalle 19 allo stadio Frogheri è in programma il Festival regionale del folclore. Sempre in diretta su Videolina.

RIPRODUZIONE RISERVATA