Masanta chimici e cooper band, sfida aperta Nel girone B prima caduta per la Sardachem 

La prima giornata di ritorno del girone A dell’Over 55 è favorevole alla Masnata Chimici, che riprende la corsa dopo la sosta forzata osservata sabato invece dal Real Cagliari (partita rinviata). Non perde terreno la Cooper Band, mentre nel girone B si ferma la fuga della Sardachem ma la Pol. Sestu non ne approfitta. L’Orione Selargius si riprende la seconda piazza.

Dominio Masnata

Anche nel girone di ritorno sembra che le gerarchie non cambino. Masnata Chimici (3-0 sul Birrificio Isola Poggio dei Pini) e Cooper Band (1-0 sull’Avis Assemini), allungano sul Real Cagliari, fermo al palo per il rinvio della gara contro i Vigili del Fuoco. Tra le inseguitrici importanti i successi degli Ingegneri (4-0 sulla Car-Refinish) e del Cral Ctm. (corsaro col SI. Ti. Carbonia per 1-0) divisi da un punto e rispettivamente al quarto e sesto posto della classifica. Gioco, partita, incontro per il Club San Paolo che con il 6-2 sull’Aldebaran conquista il terzo successo di fila e l’ottavo posto a un punto dalla Tielle/PLS, sconfitta dagli Amatori La Palma (2-1) che ottengono la quarta vittoria stagionale. L’Ellas, che chiude la classifica desolatamente con un punto, ha osservato il suo turno di riposo.

Sardachem ko

Nel girone B si è disputata la seconda giornata di ritorno contrassegnata dalla caduta della capolista per mano della De Amicis: la squadra di Cocco (grazie alle reti di Meloni e Muzzeddu) impone il primo stop stagionale alla leader del torneo. Tonfo anche dell’ex vicecapolista Pol. Sestu (1-0 contro la Di. Fer.) mentre gli Amatori Orione Selargius, grazie al 3-0 sul Cagliari 2007, scavalcano i sestesi e si riportano al secondo posto a quattro punti dalla vetta. Il successo di misura de La Vernice sulla Campagnola riporta gli Amatori Cagliari al quarto posto. La Campagnola (che deve recuperare la gara con la Domel E. I. 83) si vede scavalcata anche dalla Di. Fer., mentre Frama Beko/Service e Domel non vanno oltre lo 0-0 lasciando quasi inalterata la loro classifica. Difficile quella della Frama, raggiunta dal Nuraghe vittorioso per 2-1 sulla Cigiesse, penultimo con 8 punti, al terzo ko consecutivo. L’altro pareggio di giornata è quello siglato da Fileferru e Resti Umani: l’1-1 serve a poco a entrambe.