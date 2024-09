Masala: «Gol speciali per la mia Torres» 

Un acquisto che può essere definito storico. Il centravanti Nicola Nanni era nella nazionale di San Marino che ha appena vinto la sua prima gara ufficiale: 1-0 sul Liechtenstein. E poco male se i due miscroscopici Stati arrivano alla metà della popolazione di Sassari. La storia del calcio non guarda a questi dettagli. Serviva un centravanti vista l'insicurezza sulla disponibilità di Adama Diakite e un centravanti è arrivato: il ventiquattrenne Nanni è alto un metro e novanta e sa far sentire la sua stazza e la sua combattività sia in area sia come boa. Non sarà un goleador da doppia cifra (4 reti ma anche 5 assist nella stagione scorsa a Olbia) ma arriva in una squadra che ha tanti giocatori capaci di costruire occasioni negli ultimi venti metri, quindi è difficile capire quale sarà il suo rendimento in termini numerici. Per Nanni sarà la sesta stagione in C dopo le esperienze con Monopoli, Cesena, Lucchese e appunto Olbia dove ha giocato due anni. Ha anche annusato la serie B quando era juniores, ma il Crotone l0 ha utilizzato solo due volte in Coppa Italia, pur portandolo spesso in panchina. Il centravanti sanmarinese era attualmente svincolato.

Masala, duttilità e gol

In attesa del centravanti è stato Alessandro Masala a fare le veci del bomber. Due gol, sempre nel recupero: rovesciata del 3-0 sulla Vis Pesaro e incornata per il 2-2 di Pescara. Sassarese doc, Masala punta alle 200 presenze in rossoblù e a migliorare il suo record di gol: «Ne ho segnati al massimo 3 in Serie C, quindi ci sono vicino. Giocare per la squadra che seguivo da piccolo con mio nonno è un sogno, segnare nel mio stadio e sentire il boato dei tifosi è incredibile».

Ventotto anni a novembre, Masala fa della sua duttilità la sua arma migliore: centrocampista centrale, esterno o “punta” non importa, il suo impegno e rendimento sono sempre rimarchevoli. «Nel calcio moderno devi saper fare più ruoli e io mi metto a disposizione dell'allenatore. Certo ognuno vuole guadagnare più minuti, ma se i risultati come jolly della panchina sono quelli delle ultime due gare, ci metto la firma».

Il giocatore sassarese è fiducioso sul proseguimento della stagione: «Questo gruppo ha grandi valori tecnici e umani. Il fatto che non ci accontenta il pareggio di Pescara, spiega quanto siamo ambiziosi».

