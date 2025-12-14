masainas bloccato a isili: l’arbus è a tre punti dalla vetta 

Arbus costa verde 4

Sadali 2

Arbus Costa Verde : M. Aramu, Spina, Collu, Soddu, A. Aramu, Serra (46’ Canargiu), Tuveri (61’ S. Atzori), Medda (78’ Ruggeri), L. Floris (46’ Andrade), S. Concas (88’ Peddoni), Onnis. Allenatore Pani.

Sadali : Palla, Anedda, Piga, Carcangiu, Putzolu, D. Pilia, T. Pilia, Mancosu, N. Asunis (67’ Dessalvi), Serra, D. Asunis. Allenatore Marci.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Reti : 2’ S. Concas, 34’ Carcangiu, 40’ D. Asunis, 56’ Collu, 89’ A. Aramu, 96’ (r) Andrade.

I tre punti per l’Arbus arrivano grazie a un finale arrembante. Appena due minuti e i granata passano in vantaggio grazie una prepotente conclusione di Samuel Concas sotto l’incrocio. Da lì a poco due legni e varie palle gol sprecate salvano gli ospiti dalla nuova capitolazione. Gara facile? Manco per idea. L’Arbus a questo punto va parzialmente in blackout e il Sadali sale in cattedra con il pari di Carcangiu, poi addirittura per l’1-2 di D. Asunis. Nella ripresa, con dentro Andrade, Atzori, e Ruggeri i granata fanno nuovamente sul serio. La gara sale di tono, il Sadali si difende con ordine ma al 56’ è costretto alla capitolazione per il pari di Collu. All’89’ in zona Cesarini realizza Aramu, vantaggio consolidato nel recupero grazie al rigore trasformato da Andrade. (g. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA