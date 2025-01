masainas battuto, il cus può sognare 

Cus Cagliari 2

Atl. Masainas 0

Cus Cagliari (4-4-2) : Pillitu, Mudu (42’ st Bisoffi), Piroddi, Carboni (42’ st N. Asunis), Fiori, Salaris, Siddu, D. Asunis, Balloi, Baldussi (37’ st Loddo), Serra (29’ st Zucca). In panchina Follese, Melis, Orrù, Soru, Salaris. Allenatore Marco Lantieri.

Atletico Masainas (4-4-2) : Bove, Capra, Carrus (43’ st Zedde), Todde (19’ st N. Uccheddu), P. Uccheddu, Biccheddu, Sartini, Ballocco (25’ st D. Cosa), M. Cosa, Maricca, Lindiri. In panchina Maccioni, Mura, Atzori, Caredda. Allenatore Massimiliano Comparetti.

Arbitro : Masu Ruela di Olbia.

Reti : 11’ st Siddu, 16’ st Balloi.

Note : ammoniti D. Asunis, Carboni, N. Asunis, Carrus, Maricca, Capra, Sartini.

Tre punti d’oro colato per il Cus Cagliari contro l’Atletico Masainas. I cagliaritani, ora a tre lunghezze dalla terza posizione, scendono in campo con gran determinazione: al 3’ un gran sinistro di Balloi si perde di poco sul fondo. Al 15’ occasione sfumata per Serra. Poco dopo ci prova anche Siddu ma senza fortuna. Al 25’ conclusione di Momo Cosa a fil di palo.

In avvio di ripresa il Cus va vicino al gol con Serra e Siddu. Al 10’ occasionissima per il Masainas ma Pillitu salva su Capra. Un minuto dopo, Serra s’invola sulla fascia e serve Siddu che insacca. Passano 5’ ed arriva il raddoppio: cross di Serra, sponda di Siddu per Balloi che batte Bove.

