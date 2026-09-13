Mas trionfa alla vuelta, romele beffato a Granada 

Granada. Enric Mas è il vincitore della Vuelta di Spagna 2026. Il corridore maiorchino della Movistar è il primo spagnolo ad aggiudicarsi un grande giro dal 2015, quando Alberto Contador fece suo il Giro d'Italia, e una Vuelta dal 2014 quando vinse ancora il “Pistolero”. In seconda posizione lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quattro volte vincitore della corsa, a 2’15”, in terza l'austriaco Felix Gall (Decathlon) a 2’44”. Per Mas è l’ottava e più importante vittoria della carriera. Ha dimostrato di meritare la buona sorte che l’ha aiutato quando, nell’ottava frazione, Tadej Pogacar che stava dominando la corsa sin dalla cronometro di Monaco, è caduto fratturandosi la clavicola e una vertebra.

L'ultima tappa, un circuito cittadino di 112 chilometri a Granada (con quattro ascese all’Alahmbra), è andata al norvegese Tobias Johannessen della Uno-X, che ha beffato in un arrivo a due l'azzurro dell'Astana Alessandro Romele (il miglior italiano in questa edizione con sette top 10 di tappa), che ha chiuso in lacrime dopo una prestazione tatticamente impeccabile.

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