Mary si è persa, Sammi cerca una casa 

Si è smarrita e i padroni la cercano da settimane. La cagnolina si chiama Mary (foto in alto a sinistra) ha 2 anni e si è persa a Sardara il 26 luglio.

È stata vista l’ultima volta dopo le 8 del mattino in viale dei Platani. Nonostante le ricerche continue giorno e notte non è stata ancora trovata. La sua famiglia la cerca disperatamente e chiede a chiunque l’avvistasse o l’avesse accolta in buona fede in casa di chiamare al 370 1253186. Ci sarà una ricompensa per chi la trovasse.

Ugo invece (foto in alto a destra) non si è perso ma è da tempo chiuso in un canile. Attende una famiglia che lo accolga anche perché gli anni trascorrono veloci e lui è sempre più anzianotto, ormai quasi cieco ormai. Aspetta una persona dal grande cuore che gli faccia trascorrere l ultimo periodo di vita amato come merita: per informazioni chiamare il numero 327 3117673.

Cerca una casa nuova anche il cagnolone della foto in basso a sinistra. È un maschio di tre anni d’età dal carattere buono e affettuoso che va d’accordo con tutti. Viene dato in adozione ma solo per compagnia (non caccia né difesa). Chi fosse interessato a regalargli una nuova famiglia può chiamare al numero 333 5942301.

Nella foto in basso a destra c’è invece Sammi, il cucciolo della discarica che nessuno vuole. Anche lui cerca ancora casa: ha 3 mesi ed è un vero orsacchiotto ama le coccole e giocare.

Purtroppo nonostante sia dolcissimo e bellissimo non ha ricevuto nemmeno una richiesta, lui è in perfetta salute e l’ultima cosa che vuole è finire in canile, cosa che purtroppo accadrà se nessuno si fa avanti per portarlo a casa. È adottabile in Sardegna e per sapere di lui mandate un messaggino al numero 349 7857407.

