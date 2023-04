Mary Quant e quella minigonna che liberò le donne 

Addio a Mary Quant, la stilista britannica a cui il mondo riconosce di essere stata la “mamma della minigonna”. Si è spenta serenamente ieri mattina nella sua casa del Surrey, ha annunciato la famiglia.

A lei, che ebbe con la mini un impatto sul mondo della moda paragonato a quello dei Beatles per la musica pop, va il merito di aver diffuso nella seconda metà del '900 l'indumento femminile più amato dalle ragazze di tutte le latitudini, facendolo indossare da una parrucchiera di 17 anni, Leslie Hornby, detta Twiggy (grissino). Anche se l'invenzione di quella piccola striscia di tessuto che arrivava a metà coscia e oltre e che si portava con alti stivali e collant, anch'essi appena inventati al posto delle calze con giarrettiera, viene invece attribuita ad André Courrèges, che nel 1964 aveva presentato a Parigi corti vestitini a trapezio, e che quindi aveva rivendicato la paternità della minigonna. Mary Quant, in realtà, accorciò gli orli fino ai limiti del concetto di decenza di allora. In effetti, non c'è ragazza al mondo che non abbia accorciato la gonna in bagno in discoteca arrotolandola in vita.

Ma nei primi anni ‘60 la società era ancora molto bigotta in tema di costumi. Il '68 arriverà poi con la sua carica sociale rivoluzionaria e porterà amore libero, pillola anticoncezionale, capelli lunghi per i figli dei fiori, jeans e minigonne per le ragazze.

Barbara Mary Quant nacque a Blackheath l'11 febbraio 1930, in un sobborgo di Londra. I suoi genitori erano due insegnanti gallesi della London University. Per la loro amata figlia sognavano un tranquillo futuro d'insegnante. Invece Mary, che studiava illustrazione al Goldsmiths College, giudicava quella vita noiosa e a 16 anni decise di andare a vivere a Londra. Qui conobbe Alexander Plunket Greene, rampollo di una nobile famiglia inglese e nipote di Bertrand Russell. I due iniziarono una vita bohemien. Mary già indossava gonne corte e stivaletti: aveva cominciato a scuola da bambina ad accorciare le gonne, ispirata da una compagna che ballava il tip tap, come raccontava nella autobiografia “Quant by Quant”. Dopo gli studi Mary completò un apprendistato con il modista Erik di Brook Street.

Con il suo Alexander intanto fece amicizia con un ex avvocato diventato fotografo, Archie Mc Nair, e con il suo aiuto comperarono una casa a Londra. Nello scantinato aprirono un ristorante e, al primo piano, la boutique Bazaar. Era il 1955. Ma erano sulla King's Road e il successo delle loro proposte fu immediato tra i giovani britannici e oltre confine. I giovani del paese più conformista d'Europa, la Gran Bretagna, erano i primi a sentire la necessità di cambiamenti. La frattura con il vecchio mondo era quindi rappresentata dai capelli lunghi per i ragazzi, dalle gonne corte per le ragazze e dalla musica dei Beatles. Così, Mary Quant, divenne l’icona della Swinging London. Nel 1966 ricevette dalle mani della regina Elisabetta l'onorificenza di Cavaliere della Corona Britannica, che l'anno prima era stato concessa ai Beatles.