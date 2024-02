Mary, da troppi anni chiusa in un canile 

Nessuno ha mai chiesto di lei. La piccola Mary (foto in basso a sinistra) vive da molti anni in un canile e nonostante sia una cagnolina buona e molto socievole non è ancora riuscita a trovare una famiglia. Per adottarla si può contattare il 3273117673. Nella foto accanto (in basso a destra) c’è Dandy, un cane di taglia medio-grande dall’ottimo carattere e molto affettuoso. Si trova in un rifugio a Cagliari. Per avere informazioni c’è il numero 3898511914.Nella foto in alto a sinistra, invece, c’è Billy, un maremmano maschio di sette mesi. Il suo padrone non c’è più e lui è rimasto solo. Per conoscerlo c’è il numero 3496919620.

Scomparso

In alto a destra c’è Asso, un lupo cecoslovacco scomparso ormai alcuni mesi fa. La sua famiglia però non si arrende e continua a cercarlo. Per segnalazioni 3516201016.

Canili e rifugi

Anche i duecento ospiti del rifugio di Gonnosfanadiga aspettano di trovare una famiglia vera. Proprio come le decine di gattini accuditi ogni giorno dall'associazione “Micilandia&co” (3403638674) e da “Angeli senza voce” (3288612996).

Info

