Martucci-Caponio, quando un amore sale sul “Ring” 

La vita di coppia come una sfida sul ring per il settimo appuntamento di 1 euro Festival, la rassegna con la direzione artistica di Lelio Lecis ospitata al Teatro delle Saline, in piazzetta Billy Secchi di Cagliari, tra il 9 maggio e il 10 giugno. “Ring” di Akròama per la regia di Elisabetta Podda sarà in scena oggi e domani alle 21.

Lo spettacolo, interpretato da Tiziana Martucci e Nunzio Caponio, ci presenta la storia di un rapporto di coppia con le sue varie sfaccettature, in una serie infinita di incontri e scontri, a volte rocamboleschi che spesso lasciano i contendenti sfiniti. La pièce si snoda in un’alternanza di battibecchi tragicomici che spesso sfociano in riflessioni personali sulle cause e sui perché, sugli inutili tentativi di soprassedere, di capire e di spiegare inutilmente le proprie esigenze. Una storia di coppia dove il ring, montato al centro della scena, diventa parte integrante della casa e dove si ripropongono le ansie, i respiri e le pause che a volte richiamano e ricordano la storia intensa di un incontro di boxe.

Lo spettacolo sarà anticipato alle 20.30 da “Stanze” con Simeone Latini, performance ispirata ad Antonio Tabucchi.

