Martirio di Sant’Efisio, oggi messe e processione nelle strade del quartiere 

È la prima processione dell’anno, “ sa prima bissira d’Efis ”, come gli stampacini amano definirla. Quella di oggi è festa religiosa, intima e raccolta, ma è soprattutto festa di famiglia, anticipazione di quanto si replicherà al 4 maggio per “ sa torrada ” al termine del viaggio a Nora.

Festa liturgica del patrono della diocesi di Cagliari che fa memoria di quel 15 gennaio del 303 d.C. quando, come riporta la “Passio”, Efisio - prima di essere consegnato al carnefice – chiese di poter elevare al Cielo un’ultima preghiera, invocando da Dio la benedizione e l’imperitura protezione alla città di Cagliari.

Il martirio nel 303

Una festa che affonda le sue radici nei primi secoli dell’era cristiana, all’epoca delle spietate persecuzioni romane: la testimonianza di tanti martiri, da Efisio ai turritani Gavino, Proto e Gianuario, consolidò la fede dei sardi, fecondata dal sangue di questi araldi del primo cristianesimo. Martirizzato “in loco qui dicitur Nuras”, scrive ancora il presbitero Marco, lì sorse una piccola chiesa che, già nel 1089, divenuta santuario, fu concessa dal Giudice di Cagliari Costantino Salusio ai Monaci Vittorini di Marsiglia.

Festa minore

Rispetto alla grandiosità della processione di maggio, la festa liturgica, per tanti anni, è passata quasi in secondo piano quasi fosse competenza riservata a consorelle e confratelli del Gonfalone. Ci fu addirittura un anno in cui alla Messa solenne della sera, dal Comune non si presentò nessun rappresentante. Solo dopo una telefonata di sollecito, venne in tutta fretta recuperato un assessore che, trafelato, raggiunse la chiesa di Stampace rimediando così alla brutta figura.

Prologo di maggio

«Oggi», dice il presidente dell’Arciconfraternita, Andrea Loi, «la festa liturgica del 15 gennaio si è conquistata uno spazio sempre crescente e partecipato di fedeli e devoti che arrivano anche dal vicino Campidano».Dopo le Messe solenni del mattino (alle 9 e alle 11), una officiata dal Capitolo della Cattedrale, cuore della festa sono il Pontificale (alle 19) presieduto dall’arcivescovo, monsignor Giuseppe Baturi, e la processione (alle 17,30) per le strade di Stampace, uscendo da piazza Yenne nel Corso e facendo rientro dal viale Sant’Ignazio e la via Azuni prima di imboccare, in salita, la via Sant’Efisio.

Altre processioni

A questa di gennaio seguiranno, prima di maggio, altre due processioni con Sant’Efisio: nella notte del Giovedì Santo, per il “ giro de is setti cresias ” e al Lunedì di Pasqua con la salita in Cattedrale a sciogliere il voto del 1793 per la liberazione di Cagliari dall’assedio francese. Meritoria l’opera dell’Arciconfraternita del Gonfalone. «Più che mai», dice ancora Andrea Loi «ci teniamo a rinsaldare e rafforzare il nostro ruolo e compito istituzionale che è quello di difendere e diffondere il culto e la devozione per Sant’Efisio».

