Martiri turritani, festa di fede dell’Isola cristiana 

«Questa festa dei Martiri non è solo della città di Porto Torres ma è nell’origine dell’essere cristiani in Sardegna. Perché prima Gavino, poi Proto e Gianuario si lasciano ammazzare per proclamare la loro fede, una scelta che rimane nella nostra storia: per loro Cristo era qualcuno per cui valeva la pena di morire». Dal palco allestito nel parco di Balai le parole di don Salvatore Bulla che ha officiato la santa messa in onore dei tre santi Martiri Turritani, una concelebrazione eucaristica insieme a monsignor Salvatore Masia, e ai parroci don Boniface Da e Giovanni Falconi. Poco prima la rievocazione storica in abiti medievali tradizionali “Il Sogno di Comita” messa in scena nella scalinata della chiesetta di Balai Vicino dell’associazione Giudicato di Torres. Al termine della cerimonia religiosa, in spalla ai portadores, rivestite di calzari e corone d’argento, le statue lignee dei Martiri hanno fatto il loro rientro trionfale nella basilica di San Gavino. Seguiti da una folla di fedeli, dalle autorità civili e militari, comitati di bandiera e gruppi in costume. È il ritorno in processione alla millenaria basilica, un cammino di pace cominciato il 3 maggio quando i “corpi santi” erano stati portati in corteo nella piccola chiesa di Balai Vicino che diventa meta di pellegrinaggio fino al pomeriggio della Pentecoste. Un culto sentito ancora dopo 1721 anni. Questa mattina il Pontificale presieduto dall’arcivescovo Gian Franco Saba e lo scambio delle chiavi tra i sindaci di Porto Torres e Sassari.

