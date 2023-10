Martinez punta il Benfica 

Milano. Come ripartire al meglio dopo la prima sconfitta stagionale? Usando la formula Lautaro Martinez: il poker segnato dal capitano dell’Inter alla Salernitana permette ai nerazzurri di mettersi alle spalle il ko contro il Sassuolo e rilanciare il testa a testa col Milan in vetta alla classifica. Ossigeno in vista della partita di Champions League, domani alle 21 a San Siro, contro il Benfica.

Fascia al braccio

Cuore di capitano, verrebbe da dire, perché è servito l'exploit dell'argentino per far tornare subito alla vittoria gli uomini di Simone Inzaghi, che fino all'ingresso in campo di Lautaro non stavano splendendo. Ma i campioni sono così, si sa, e allora con i suoi quattro gol segnati in meno di un tempo il capitano interista ha portato i compagni fuori da una situazione complicata. La fascia al braccio e la scorsa stagione da protagonista sembrano aver regalato ancora maggior consapevolezza all'argentino.

Prova ne è stato anche l'atteggiamento a Salerno, con una reazione da leader all'errore che aveva portato al pareggio i campani (poi annullato dal Var per fuorigioco): rincorse agli avversari e freddezza in zona gol, è stata questa la formula perfetta nell’ultimo match. Che ha portato Lautaro a siglare un record, visto che mai nessuno aveva segnato quattro reti da subentrato in Serie A. Senza dimenticare che nella storia interista solo Boninsegna (nove reti nel 1973/74) e Angelillo (14 nel 1958/59) nelle prime sette giornate di campionato avevano segnato quanto o più dell'argentino, che ha raggiunto appunto quota nove gol (dieci in otto partite considerando anche la Champions League).

Titolare

Allargando l'analisi, meglio anche di Immobile e Higuain, che nelle stagioni chiuse col record di 36 gol dopo sette giornate erano rispettivamente a quota sette e cinque reti segnate. Domani, intanto, in Champions League Lautaro si riprenderà il suo posto da titolare accanto a Thuram, perché a San Siro arriva il Benfica in una sfida già importante in chiave ottavi, dopo il pareggio all'esordio contro la Real Sociedad, in cui proprio l'argentino era stato decisivo con la rete nel finale per il definitivo 1-1. E anche in Europa l'argentino va a caccia del salto di qualità realizzativa: dopo i cinque gol nell'annata di esordio (2019/20), l'anno scorso si è fermato a tre, seppur pesanti (contro il Barcellona al Camp Nou, ai quarti contro il Benfica e la rete decisiva nel derby di ritorno in semifinale).

Le novità

Lautaro non sarà l'unica novità di formazione, visto che torneranno dal 1' anche Bastoni, Dimarco e Mkhitaryan, con Cuadrado che potrebbe recuperare per andare in panchina mentre Frattesi e Sensi sperano di rientrare nella sfida di sabato prossimo col Bologna.

