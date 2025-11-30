Martinez abbatte il Pisa 

Pisa 0

Inter 2

Pisa (3-5-2): Scuffet, Canestrelli, Albiol (35' st Lorran), Caracciolo, Touré, Aebischer, Marin, Piccinini (26' st Leris), Angori (26' st Tramoni), Meister (44' st Moreo), Nzola (44' st Buffon). In panchina Nicolas, Calabresi, Bonfanti, Coppola, Vukovic, Hojholt, Bettazzi. All. Gilardino.

Inter (3-5-2): Sommer, Akanji, Acerbi (21' st Bisseck), Bastoni, Luis Henrique (21' st Diouf), Barella, Chalanoglou, Sucic (1' st Zielinski), Di Marco, Thuram (21' st Esposito), Lautaro Martinez (43' st Carlos Augusto). In panchina Martinez, Taho, De Vrij, Frattesi, Mkhitaryan, Cocchi, Kouadio.All. Chivu.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Reti: nel st 24’ e 38’ Martinez.

Note: rec, 1' e 5'. Angoli: 6-4 per l'Inter. Ammoniti Caracciolo, Acerbi, Albiol.

La sciarpata della curva pisana a 5 minuti dalla fine, con il risultato ormai in ghiaccio (2-0) per l'Inter, e gli applausi dello stadio ai toscani sono - con la doppietta di Lautaro che dà all'Inter la vittoria - le cose più significative di Pisa-Inter. La squadra di Chivu si prende i tre punti nonostante una prestazione abbondantemente insufficiente, raddrizzata grazie alle indubbie migliori individualità dei nerazzurri ospiti. Per i padroni di casa finisce la striscia di sei risultati utili mentre la vittoria del Lecce nel match dell'ora di pranzo rende la domenica ancora più amara.

Nel primo tempo l’Inter appare impaurita e in crisi, incapace di produrre gioco e a tratti spaventata, magari ancora con addosso le scorie delle ultime due brucianti sconfitte nel derby e in Champions a Madrid contro l'Atletico. Al Pisa basta difendersi con ordine per non andare in apnea nonostante sia costretto a giocare con una squadra largamente rimaneggiata per le assenze contestuali di Cuadrado, Akinsanmiro, Vural e Denoon, alle quali si è aggiunto all'ultimo momento quella del portiere Semper colpito da un attacco influenzale. Al 29' palla gol gigantesca per i padroni casa: Bastoni si abbassa inspiegabilmente su un traversone e Touré innesca Piccinini in area che calcia fuori.

La ripresa

Parte meglio il Pisa e al 7' il cross di Touré viene deviato in angolo da Acerbi. Al 18' Nzola si invola davanti a Sommer ma il suo diagonale lambisce il palo di sinistra. Chivu che richiama in panchina un impalpabile Thuram inserendo Esposito. Il giovane attaccante al 24' ripaga la fiducia del tecnico confezionando un delizioso assist per Lautaro che dal centro area mette in rete. Il Pisa accusa il colpo anche se Gilardino rivoluziona la squadra con un 4-2-4 finale con Lorran e Leris a supporto delle due torri Mesiter e Nzopla. Ma l'Inter alla fine trova il raddoppio, ancora con Lautaro su assist di Barella. Nel finale spazio anche per la seconda presenza in A con il Pisa per Buffon, figlio di Gigi capo delegazione azzurra.

RIPRODUZIONE RISERVATA