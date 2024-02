Martinenghi rana d’argento 

«Qualificazione ottenuta, medaglia presa, adesso posso anche tornare a casa». È soddisfatto e sorridente Nicolo Martinenghi quando scende dal podio, dopo aver ricevuto l'argento conquistato nella finale dei 100 rana. «Medaglia bella, pesante e sudata e soprattutto conquistata in un periodo atipico della stagione. E poi ho battuto Peaty per la prima volta al mondiale». Un'alta stella da aggiungere al suo curriculum. Le finali della seconda giornata dei ventunesimi campionati del mondo a Doha si pare con un'altra medaglia, ancora d'argento, per l'Italia. A quella della 4x100 stile libero maschile domenica, si aggiunge questa di Martinenghi nei 100 rana con 58"84 ed una vasca di ritorno in cui ha superato il primatista del mondo Adam Peaty e l'australiano Sam Williamson, che alla virata dei 50 gli stavano davanti.

Martinenghi aveva annunciato in semifinale, dove aveva conquistato il pass per le Olimpiadi, di avere ancora margine e si prende l'argento nei 100 rana, restando sul podio iridato dopo il secondo posto di Fukuoka 2023 e l'oro di Budapest, quando raccolse l'eredità lasciata vacante dal baronetto britannico Adam Peaty terzo in 59"10. Diventa re lo statunitense Nic Fink. Il 23enne di Varese e primatista italiano (58"26) - campione europeo in carica nei 50 e 100 e bronzo olimpico - nuota in 58"84, scendendo ancora sotto limite olimpico richiesto (59”1) come avvenuto in semifinale in cui ha chiuso in 59"13.

Le altre gare

Si fermano in semifinale nei 100 rana Benedetta Pilato, non al top della condizione per una preparazione tutta incentrata alle Olimpiadi cui è già qualificata, e la primatista italiana (1'05"67) Arianna Castiglioni. «Ho cambiato atteggiamento perché fondamentalmente la mia gara è da fare così», spiega Benedetta Pilato, «però non ne ho proprio più. Per come sono arrivata a questo mondiale è anche un tempo che va bene. Mentalmente io ci sono sempre, fisicamente adesso un po’ meno. Penso che si sia visto. Ho provato anche ad aggredire la gara, quindi la motivazione non mi manca». Eliminato nei 100 dorso Michele Lamberti. Il 23enne bresciano, figlio del campione del mondo Giorgio, chiude in 53"89 che vale l'undicesimo crono. Out nei 100 dorso al femminile anche la debuttante Francesca Pasquino. Ingresso in finale con il miglior crono nei 1500 stile libero per Simona Quadarella che oggi pomeriggio, senza la statunitense vincitrice di tutto Katie Ledecky, proverà a prendersi medaglia e pass olimpico per Parigi 2024.

Delusione Setterosa

Brutte notizie dalla pallanuoto. Il Setterosa di Carlo Silipo cede (12-14) nei quarti alla Grecia, come nella finale per il bronzo degli Europei e vede sfumare la medaglia, ma (per il momento) non ancora il pass olimpico. Ce l’ha già in tasca, invece, il Settebello che alle 15.30 proverà a vendicare le azzurre ancora contro la Grecia per entrare in semifinale.

