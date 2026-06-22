Martinelli, il ds dei grandi: «Balliana ha la grinta di Aru Ha fatto qualcosa di bello» 

«È stato bello quello che ha fatto». Beppe Martinelli, 71 anni, dall’ammiraglia di campioni ne ha visti tanti, eppure è ancora capace di emozionarsi per un titolo italiano Juniores. Come quello vinto da Enrico Balliana, corridore di Arborea che gareggia per la Ecotek Zero24. «Io un po’ lo cullavo tra i miei sogni: ho vinto tanti campionati italiani professionisti, dai due di Commesso a Nibali, da Aru a Velasco, ma essere campione italiano Juniores è qualcosa di importante. È la categoria dove si pescano i talenti, e avere il campione nazionale di una nazione importante come l’Italia vuol dire avere in mano una pepita che può essere preziosa».

Il parallelo

Ieri il team manager della squadra bresciana ha parlato anche con Fabio Aru. «Cosa hanno in comune? La determinazione sicuramente, ma con caratteristiche diverse: uno è stato uno scalatore, questo non lo sarà mai. Però Enrico è più completo, è veloce, cosa che Fabio non era. Ma voglia e la determinazione per arrivare ci sono: lo dimostra il fatto di essere venuto a Brescia, come l'altro era venuto a Bergamo, come tutti quelli che hanno voglia e grinta per poterlo e volerlo fare».

La ricognizione

Martinelli aveva colto i segnali in anticipo, ancor prima di dirgli, dal finestrino: «Vai che oggi vinci!». «Dentro di me già due o tre giorni prima mi sembrava di ripassare un film già visto. Lui un po’ aveva paura del percorso: gli ho detto “provalo il giovedì come ripasso generale: la salita, la discesa, fai due volte il percorso”. Conoscere il finale era importante e tanti l’avevano visto di sfuggita. Andare giù due o tre giorni prima è stato fondamentale. È stato un grande: ha fatto tutto lui». Può andare al Mondiale di Montreal? «I Mondiali di quest’anno sono sul percorso delle mie Olimpiadi e dopo 50 anni la salita è ancora quella: se ho fatto secondo io, ci può andare anche lui. Deve essere nelle condizioni in cui è adesso perché il ct lo chiami. Ci sono corridori più forti di lui in salita e quel mondiale si deciderà in salita».

Primo approccio

Dall’alto della sua enorme esperienza, “Martino” è il più adatto per metterlo in guardia dai possibili errori: «Non deve pensare di essere arrivato. In questo ciclismo “moderno” devi stare attento a tutto e a tutti. Hai intorno più persone che ti possono aiutare ma anche più strade sbagliate che puoi prendere. Oggi è così, devi sceglierti i tuoi accompagnatori ed è importante». Lo conosce dall’anno scorso: «Quando ho chiuso con l’Astana, il presidente della Ecotek, che è del mio paese, Rovato, mi ha chiesto di dare una mano: “Sei suonato come una campana!”, gli ho detto. Avevo appena smesso coi pro. Una settimana dopo ero lì». E ha conosciuto questo ragazzo sardo: «Enrico l’ho come adottato, forse perché era lì da solo in casa senza la famiglia, ho cercato di stargli più vicino degli altri, abbiamo un bel rapporto. Intanto perché ci mette professionalità e mi ascolta, e questo è bello: vuol dire che forse sarai davvero capace di fare qualcosa».

Rapporto difficile

Gli inizi non sono stati facili: «Abbiamo tribolato: gli ripetevo le stesse cose. I sacrifici richiedono la volontà, così diventano naturali se li fai con dedizione e costanza. Si è proprio impegnato. Da ottobre si è messo in riga, ha fatto la “vita”, è calato di peso. Aveva sempre fame ma gli dicevo che mangiava troppo. Adesso è un “corridore”». Non è stato facile: «Forse è uno dei corridori di questa squadra con cui ho litigato di più, nel senso di fargli capire cosa intendevo dire. Tante volte mi sono adirato in modo sportivo, per fargli fare le cose in quel modo. Mi diceva: “Ti giuro che lo farò”, e l’ha fatto. Un altro paragone con Fabio Aru, la famiglia: «Si assomigliano davvero: fanno sacrifici per portare a compimento un percorso in cui la famiglia non è mai stata così importante. Il ciclismo di adesso ti porta dappertutto, ma ti dimentica facilmente per strada».

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