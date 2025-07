Martina Smeraldi tra birra e «leggerezza» 

Da queste parti, una folla dall’età media così bassa non si vedeva da tempo. L'evento più chiacchierato dell’estate monserratina alla fine ha fatto il boom: la prima serata del Monserrato Beer Fest, ieri all’Arena Grandi Eventi del Comparto 8, è stata un successo soprattutto tra i giovanissimi. Ad attirarli, neanche a dirlo, è stata l’ospite d’onore della serata, la pornostar cagliaritana classe 1999 Martina Smeraldi. La sua presenza era stata accompagnata da mille polemiche fin dalle ore successive all’annuncio, con numerose critiche circa l’opportunità della partecipazione di un’attrice “Premio Oscar del porno” a un evento patrocinato dal Comune. Eppure, ieri sera l’Arena si è riempita proprio quando la voce dell’imminente arrivo della ragazza ha cominciato a diffondersi.

I fan

Salita sul palco tra le grida di giubilo dei fan accalcati alle transenne, Smeraldi ha subito smorzato le voci. «Ringrazio tutti per essere venuti e per l’invito, sono qui per passare una serata di leggerezza». E serata di leggerezza è stata: nessuna scena poco edificante come parte della cittadinanza aveva temuto, invocando a gran voce un cambiamento di ospite. Solo un breve saluto e un giro di selfie e video tra il pubblico di ragazzi che l’ha invocata a gran voce già ben prima delle 22.30, quando la star dell’hard ha fatto la sua comparsa. Sul palco anche l’amministrazione, con il sindaco Tomaso Locci che nel prendere la parola ha fatto riferimento ai fatti avvenuti la settimana scorsa alla Fiesta Latina, dove sei persone hanno subito una grave intossicazione da botulino. Ieri sono arrivate tra l’altro bordate da diversi esponenti della politica locale, che chiedevano di annullare l’evento per rispetto delle persone ricoverate.

Le parole del sindaco

«Voglio salutare e portare i miei migliori auguri e quelli di tutta l’amministrazione alle persone rimaste intossicate alla Fiesta Latina, speriamo che possano riprendersi presto», ha esordito Locci. Poi, una battuta sulle critiche che hanno preceduto l’evento. «Siamo finiti anche sui giornali nazionali», ha ironizzato il primo cittadino. «Monserrato non la conosceva nessuno, adesso ci conoscono in tutta Italia. Sarà comunque un evento lungo quattro giorni, con tanti ospiti». Il momento clou della serata era stato preceduto dal concerto della rock band Almamediterranea, mentre una volta che l’attrice ha salutato è stata la volta del Radio Supersound Summer Party. Stasera si replica, e il festival andrà avanti fino a domenica con serate dalle 19 all’una, tra birre nazionali e internazionali, street food e animazione per bambini. E probabilmente altre inevitabili polemiche che, tuttavia, almeno nella prima serata, non hanno frenato la partecipazione.

