Martina Murgia, la giocatrice che nel futuro sarà medico 

Prosegue senza intoppi il cammino della matricola Castello Cagliari nel campionato di Eccellenza femminile. Dopo un avvio difficile, con tre sconfitte nelle prime quattro giornate, la squadra è riuscita a trovare la sua dimensione pur al netto di qualche incidente di percorso, come quello di domenica scorsa. Ma la pesante sconfitta di Caprera (la settima nel torneo) fa parte del percorso di crescita delle ragazze allenate da Arianna Scalas, che dopo undici turni hanno totalizzato dieci punti (tre successi e un pareggio) e sono settime in classifica. Un buon trend per una delle formazioni dall’età media più bassa del campionato.

Passione di famiglia

Tra le giovanissime calciatrici del Castello Cagliari c’è anche Martina Murgia, esterna alta diciassettenne, che dopo l’esperienza triennale nelle giovanili del Su Planu ha sposato l’ambizioso progetto della società del presidente Roberto Uras. «Mi trovo molto bene col club, l’allenatore e le mie compagne. Ci divertiamo tanto», svela Murgia, che ha mosso i primi passi con la palla tra i piedi da piccola, incoraggiata anche da papà Miro, attuale allenatore del Vecchio Borgo Sant’Elia. Sono tanti i traguardi da raggiungere per l’attaccante, che sogna di diventare un medico e di giocare a calcio su buoni livelli. «Spero di poter continuare ancora per tanti anni in questa squadra e di crescere e migliorare», sottolinea Murgia, autrice di un gol in stagione nell’1-1 con la Pgs Audax Frutti d’Oro di Coppa Italia. La fiducia non manca. «Possiamo ambire al quarto posto». (a. z.)

