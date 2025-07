Martina Mura campionessa nazionale 

Nel 16esimo campionato italiano Fisidir di equitazione paralimpica brilla l’unica nuorese in gara, Martina Mura, 17 anni, allenata dal tecnico federale Federica Olmo. Per la giovane barbaricina la sfida ulteriore di gareggiare montando cavalli comuni, a lei sconosciuti. Un successo importante per tutta la squadra che ha raggiunto il secondo posto nella classifica generale. Per Martina medaglia d’argento nella gimkana 3M del salto a ostacoli e d’oro nella gara di dressage categoria E60. «È stata un’esperienza bellissima, faticosa ma meravigliosa e io sono al settimo cielo. Voglio ringraziare con tutto il cuore la mia istruttrice Federica che mi segue da 11 anni e mi ha aiutato a crescere non solo nello sport ma anche nella vita. Davanti a qualunque difficoltà il suo aiuto e la sua bravura mi fanno sentire serena e so che posso raggiungere qualunque risultato. È bravissima a farci superare tutte le nostre paure». Parole condivise dalla famiglia.

«Adesso - dice Martina - andrò un po’ in vacanza ma non vedo l’ora di tornare ad allenarmi anche perché a settembre avremo le prossime gare e aspetto il calendario degli impegni regionali e nazionali. Essere la campionessa nazionale è davvero una sensazione bellissima».

