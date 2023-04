Martina ha trovato due lavori 

Dopo la porta di un noto locale del centro chiusa in faccia perché trans, Martina Floris ha vinto una piccola parte della battaglia (ancora lunga): «Ho ricevuto due offerte di lavoro a Cagliari. Sono felicissima, perché è assurdo che nel 2023 si venga ancora valutati, e scartati, per il genere e non per il curriculum e le proprie competenze. Servirebbe un cambio culturale». Ha la voce squillante, la ventunenne originaria di Cabras che ha affidato la sua rabbia a Facebook e alle pagine de L’Unione Sarda, mettendo a nudo il passato doloroso, fatto di sofferenza, abusi e quel cammino di transizione intrapreso sfidando tanti, troppi pregiudizi.

Percorso a ostacoli

«Non ho commesso alcun reato, eppure a volte capita che mi senta come una criminale». Dura poco la gioia per il lavoro che inizierà il primo giugno, nel chiosco Fico d’India al Poetto, e per il tirocinio in un locale di via Dante. Perché Martina, nata Gabriele, nella vita ha ricevuto un sacco di sgambetti, e già sa che non è finita. «Sono infinitamente grata a chi mi ha dato questa possibilità, ma ho anche la consapevolezza che decidere di cambiare sesso ti porta a scontrarti quotidianamente con la cattiveria e l’ignoranza di chi giudica senza sapere. Capita sempre, ovunque». Lo ha provato sulla propria pelle, quando a sedici anni ha deciso che quel corpo in cui si sentiva prigioniera non era il suo. «Da bambino avvertivo che qualcosa non andava, già allora mi sentivo una femmina», racconta. «Lottavo con il mio aspetto e contemporaneamente affrontavo dinamiche familiari decisamente sopra la mia portata. Oltre la portata di ogni bambino».

Abusi e dolore

«Vorrei essere libera di vivere la mia vita, senza giustificarmi o dare spiegazioni». È un’altra tappa della battaglia che combatte quotidianamente, perché per una donna nata uomo dice che è difficile anche solo andare alle poste o frequentare la scuola guida. «Per questo esulto ma solo a metà, potrò dire di aver vinto davvero quando la sessualità, mia e di chiunque altro, smetterà di essere oggetto di giudizio, offese e occhiatacce. E quando non ci sarà bisogno di rendere mediatica una storia affinché ci sia concesso di lavorare». Sembrerebbe la cosa più scontata del mondo, ma evidentemente non lo è.