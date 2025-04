«Martina era un faro, ci ha lasciato un vuoto incolmabile» 

Un silenzio carico di dolore ha accompagnato ieri pomeriggio l’ultimo saluto a Martina Porcu, la ventenne di Siurgus Donigala scomparsa nell’incidente stradale avvenuto nella notte fra lunedì e martedì, nella Statale 128, all'altezza della rotonda di Selegas.

La chiesa era gremita. Centinaia di persone hanno partecipato alla cerimonia: amici, parenti, compaesani, tutti riuniti per un abbraccio collettivo a una famiglia devastata dal dolore.

Durante l’omelia, il parroco e gli amici hanno ricordato il luminoso sorriso di Martina, la sua energia, i suoi sogni. «Abbiamo festeggiato da poco la Pasqua, ma adesso proviamo lo stesso dolore del venerdì Santo. Anche noi, come il Cristo, gridiamo al Padre “perché ci hai abbandonato?” - ha detto don Sergio Girau - I nostri cuori sono straziati e anche noi abbiamo diritto di urlare e porci delle domande. Martina era un faro per tutti noi, anche per me, che appena arrivato a Siurgus Donigala mi ha fatto sentire accolto. Nessuno potrà colmare il vuoto che lascia, ma tutti noi porteremo qualcosa di Martina: la sua forza, la dolcezza, la voglia di esserci per gli altri. Un amore che non finirà. Anche nel dolore più profondo, resta la speranza che il seme lasciato da Martina continui a fiorire nelle vite che ha toccato».

Al termine della funzione, un lungo applauso e il volo di palloncini e colombe. Il corteo ha attraversato in silenzio le vie del paese, straziato dal dolore per una giovane che ha lasciato un segno profondo in chi l’ha conosciuta.

