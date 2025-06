«Martina è morta dopo un’agonia dolorosa» 

NAPOLI. Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex fidanzato 19enne Alessio Tucci in un cantiere nel palazzetto dello sport di Afragola, non è morta sul colpo. Il decesso, emerge dall’autopsia, è stato preceduto da un’agonia contrassegnata dalla sofferenza. La dottoressa Raffaella Salvarezza ha rilevato sul cranio di Martina quattro ferite principali, tra la regione frontale e quella posteriore: sul capo si sono concentrati i colpi di pietra inferti da Tucci come punizione per un abbraccio negato. Da una di queste lesioni c’è stata la vasta fuoriuscita di sangue verosimilmente letale. Al momento non è possibile stabilire per quanto dopo l’aggressione la 14enne sia rimasta in vita né se quando Tucci ha occultato il corpo, sotto un vecchio armadio circondato da materiale di risulta e rifiuti, fosse ancora viva. L’autopsia ha anche evidenziato dei segni sul collo che al momento è prematuro ricondurre a un tentativo di strangolamento. Di certo, secondo la procuratrice di Napoli Nord Anna Maria Lucchetta, il giovane ha agito «con crudeltà». E per la giudice Stefania Amodeo, che ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere, Tucci ha evidenziato «una allarmante personalità», «incapace di controllare i propri impulsi». I funerali della 14enne saranno celebrati dalle 15 di oggi dal cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, nella basilica di Sant’Antonio di Afragola.

