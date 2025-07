Martin torna e annuncia: «Resterò all’Aprilia» 

Il ritorno del campione del mondo Jorge Martin (su Aprilia), il forfait del ducatista Franco Morbidelli (che ancora accusa i postumi della caduta in Germania), il desiderio di Pecco Bagnaia di scalare il podio che troppe volte quest’anno l’ha visto relegato sul terzo gradino: sono i temi del Gran premio della Repubblica Ceca, del quale oggi cominciano le prove libere (10.40) e le prequalifiche (14.55) per la classe MotoGp. Domani ancora “libere” alle 10.05, qualifiche alle 10.45 e Sprint race alle 14.55. Domenica alle 14 la gara.

Con Marc Marquez dominatore sulla Ducati ufficiale, reggere la pressione per gli altri piloti e, in particolare per chi viaggia sulla stessa moto, non é facile. «Sappiamo tutti il potenziale di Marc, ma io entro in pista pensando di lavorare per arrivare a vincere», ha detto Bagnaia a Sky Sport: «In questo momento conosciamo la situazione e quanto lui si stia trovando bene sulla moto e stia correndo quasi senza rivali. Sto lavorando come al solito per tornare ad avere un feeling che mi possa aiutare a lottare almeno contro di lui».

«Sono felice di essere qui, sono stati mesi difficili in cui ho sofferto tanto. Sono contento di essere tornato in MotoGp e sono felice di dire che continuerò in Aprilia nel 2026», ha invece annunciato Jorge Martin, fugando i dubbi sul rapporto con la casa veneta, con cui onorerà il contratto.

