Martin sprinta, Pecco c’è 

La Ducati continua a dettare legge nel Mondiale MotoGp, ma nel sabato del Gp di Germania Francesco Bagnaia manca l' en plein e dopo la pole position si deve accontentare del secondo posto nella gara sprint. La vittoria va con merito allo spagnolo Jorge Martin, del team Pramac, che bissa il successo ottenuto a Le Mans e con i punti intascati col quinto podio consecutivo sale al secondo posto della classifica generale, alle spalle del campione del mondo in carica. Un po’ di filo da torcere alle Desmosedici lo danno le Ktm, sul podio con Jack Miller e al sesto posto con Brad Binder, protagonista di qualche scarenata di troppo con Johann Zarco, che lo precede sul traguardo.

Per l'Aprilia c’è il nono posto Aleix Espargaro, mentre anche al Sachsenring emerge con evidenza la crisi di Honda e Yamaha. Marc Marquez, sempre ai limiti della caduta - tre ieri solo in qualifica -, chiude undicesimo. «Non valeva la pena rischiare ancora», ammette lo spagnolo. Fabio Quartararo pur entrando nella Q2 fatto ancora peggio, 13°.

In vista della gara di oggi (ore 14), prospettive incoraggianti per Bagnaia, che si complimenta con Martin e si prepara a dare battaglia: «Ho spinto dall'inizio alla fine per provare a riprendere Jorge, ma ne aveva di più, soprattutto nel T2: per il momento sono contento». Occhio anche a Jack Miller e Luca Marini, che parte dalla prima fila col secondo tempo. Non brillante la prova di Marco Bezzecchi (settimo), partito dalla seconda fila a fianco di Martin ma incapace di imitarlo nella corsa breve.

Classifica piloti : 1. Francesco Bagnaia (Ducati) 140 punti, 2. Jorge Martin (Spa, Ducati) 119, 3. Marco Bezzecchi (Ducati) 113, 4. Brad Binder (Saf, Ktm) 96, 5. Johann Zarco (Fra, Ducati) 93, 6. Luca Marini (Ducati) 78.

