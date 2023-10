Martin sogna, Bagnaia crolla 

Un sogno che diventa realtà nel sabato della MotoGp in Indonesia. È quello targato Jorge Martin che grazie al trionfo nella gara sprint sul circuito di Mandalika balza per la prima volta nella sua carriera in testa alla classifica del Mondiale piloti con sette punti di vantaggio sul campione del mondo della Ducati ufficiale, Francesco Bagnaia, solo ottavo nella mini corsa che lo ha visto scattare dalla tredicesima posizione, la stessa da cui partirà oggi nel Gp, alle 9. Sul podio anche i due piloti del Mooney VR46 con Marini secondo e Bezzecchi terzo. Quarto Vinales, 5° Quartararo, 6° Di Giannantonio e 7° Bastianini.

Gioie e dolori

Una giornata da dimenticare per Bagnaia in cui, però, il Ducati Team può festeggiare la conquista del quarto titolo costruttori consecutivo, e una sprint da ricordare per il fenomeno spagnolo Martin ora al comando del campionato del mondo. «Vincere è stato difficile», ha detto un emozionato Martin, «ma essere in testa al Mondiale è un sogno. Voglio mantenere la stessa mentalità, ma in questo momento sono davvero felicissimo di essere davanti e spero di poter concludere il weekend domani allo stesso modo. Mi sento alla grandissima», sorride il pilota della Ducati Pramac. E sorride anche la scuderia di Valentino Rossi che si prende il resto del podio approfittando anche delle defaillance di una Aprilia protagonista con Maverick Vinales ma alla fine solo quarta e fuori al via con Aleix Espargaro che scattava in prima fila come il compagno di squadra. Al netto della lotta al vertice, la vera impresa l'ha fatta la coppia del Mooney VR46, Marini e Bezzecchi, rispettivamente secondo e terzo, nonostante i guai fisici. Marini, operato due settimane fa dopo l'incidente in India, ha difeso il secondo posto (partendo dalla pole position). Bezzecchi, uscito dalla sala operatoria appena sei giorni prima (clavicola rotta anche per lui) dopo l'incidente in allenamento al Ranch di Rossi, è salito sul terzo gradino del podio liberandosi di Vinales all'ultimo giro. «Oggi è stata veramente dura», ha riconosciuto uno stravolto Marini, «la mattina in qualifica, soprattutto nel cambio di direzione, quando ho spinto sul manubrio ho sentito un crac e mi sono fatto male. Sono stato a fare fisioterapia dal momento delle interviste fino a 3 minuti prima di cambiarmi. L'ho fatto per cercare una soluzione, per provare a sciogliere i muscoli e per ritrovare la forma. Venerdì non stavo così male, ma dopo quel giro in qualifica mi sono sentito veramente a pezzi. Siamo riusciti a limitare i danni, ma», conclude il fratello di Valentino Rossi, «il dolore era tanto, al punto da non farmi sentire il caldo. Avevo male soprattutto nelle curve a sinistra, dove mi è anche partita la moto nel corso del penultimo giro».

RIPRODUZIONE RISERVATA