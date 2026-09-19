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MotoGp.
20 settembre 2026 alle 00:07

Martin sfrutta il regalo di Acosta 

Lo spagnolo dell’Aprilia precede Marc Marquez e Bezzecchi nella Sprint 

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Cuore nella rimonta, “suerte” sotto forma della scivolata di Pedro Acosta mentre era lanciato verso la vittoria. Fare propria la Sprint in Austria partendo dalla pole deve essere sembrato troppo facile, quasi banale per Jorge Martin, che ha “deciso” di complicarsi la vita, sbagliando l'ingresso alla seconda curva del Red Bull Ring (anche perché pressato dall'aggressività di Marc Marquez), finire fuori pista e ritrovarsi settimo, per poi da lì dover ricostruire la sua gara. Intento Pedro Acosta e Marc Marquez scappavano, inseguiti da Marco Bezzecchi. Ma il madrileno - graziato dal dolore all'avambraccio destro che lo aveva handicappato a Misano - é diventato un corpo solo con la sua Aprilia, iniziando una risalita tutta staccate al limite, che al settimo dei 14 giri lo ha portato a scavalcare il compagno di team e riportarsi nel terzetto dei primi. E poiché aiuta gli audaci, la “suerte” ha scelto di dargli una mano a centrare quel successo che non sembrava in grado di cogliere con le sole sue forze. Acosta, il più veloce sul circuito, viaggiava verso la prima “mini-vittoria” in MotoGP con un vantaggio di quasi 2” e mezzo quando, a tre giri dal termine, ha buttato via tutto perdendo l'anteriore della sua Ktm. Un attimo di distrazione, forse, un piccolo calo di concentrazione per lo spagnolo che l'anno prossimo prenderà il posto di Francesco Bagnaia in sella alla Ducati ufficiale. «Errore totalmente mio», ha commentato dopo la gara. Proviamo a non pensarci più e andare così veloci anche domani (oggi, ndr )». Ieri bene anche Ai Ogura, Alex Marquez e un ritrovato “Pecco”, 6° con la Ducati ufficiale.

Lotta per il titolo

Come che sia, Martin ne ha approfittato per volare a prendersi i punti della Sprint, seguito sul podio da Marc Marquez e Bezzecchi. «Non avevo il passo dei primissimi», ha ammesso il riminese, «però sono contento perché non ho mai mollato. Ora spero di riuscire a fare ancora meglio, ma ci sono dei dettagli da limare. La scelta della gomma sarà cruciale». Per Martin é stata la 20ª vittoria in una gara breve, la quarta di quest'anno. Nella corsa al titolo piloti sale a 286 punti, +3 su Marquez e +38 su Bezzecchi. «L'obiettivo era il terzo posto, avevo visto in prova che Jorge e Pedro avevano un altro passo». Sarà un gara lunghissima e alla partenza dovrò stare attento a Bezzecchi e Ogura», il commento di un Marc Marquez comunque soddisfatto.

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