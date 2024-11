«Martin Scorsese? Uno alla mano» 

Hollywood chiama Rudalza, Porto Rotondo. Da dove Tommaso Basili, di casa in Gallura, risponde a Martin Scorsese per indossare i panni di Diocleziano in “The Saints”. Interpretazione che l’attore nato a Tempio nel 1982, da padre marchigiano e madre originaria del Madagascar, definisce «sfida incredibile».

Il docu-drama in 8 parti diretto dal maestro del cinema americano e dedicato ad altrettante figure storiche di santi debutta domenica su Fox Nation con il primo di 4 episodi che andranno in onda in coda al 2024: protagonisti San Sebastiano, padre Massimiliano Kolbe, Giovanni Battista e Giovanna d’Arco. Gli altri (su San Francesco d’Assisi, Tommaso Becket, Maria Maddalena e Mosè l’Etiope) arriveranno entro maggio. Intanto Basili, il Gianni Agnelli di “Ferrari” di Michael Mann, ci mette subito la faccia. Contro San Sebastiano.

Chi è il Diocleziano di Basili?

«Diocleziano è l’imperatore che perseguita i cristiani, e di cui Sebastiano era prima il più grande alleato. Non è la prima volta che interpreto personaggi così complicati: in passato sono stato Costantino Paleologo, e devo dire che quando si tratta di personaggi di cui non esistono documenti audio o video si rischia di cadere nell’archetipo dell’imperatore romano. La sfida è quella di riportare sullo schermo una figura emblematica mantenendo il lato umano della persona, i desideri e le pulsioni dell’uomo. Ma devo dire che in questo il set di “The Saints” ha aiutato molto».

Cioè?

«Quando sono arrivato in Marocco, dove abbiamo girato in mezzo al deserto, la prima volta mi sono spaventato: di fronte avevo set enormi, degni di Scorsese. Mi sono sentito molto piccolo, e non ci si può sentire così per il personaggio che devi interpretare. Allo stesso modo, quei set ti regalano immersioni che, passato lo sgomento, ti catapultano lì, in quell’epoca, nel IV secolo dopo Cristo, nel tuo palazzo, con la tua corte e il sole a picco con 45 gradi senza tetto, come all’epoca, e la bocca secca per il caldo torrido che ti aiuta a entrare nel personaggio come lo studio migliore al mondo non riuscirebbe a fare. Set così ti aiutano a ricostruire la storia ma anche la sua epicità».

Che tipo è Scorsese?

«Ho fatto due provini, il classico self tape e l’altro con uno dei produttori. Lui è un regista presente, e controlla tutto da remoto: incontrato di persona è un signore allegro, alla mano e, da buon italoamericano, legatissimo all’Italia. Non ho osato fargli la domanda, ma so che la sua famiglia è estremamente religiosa, e credo che lo sia anche lui, tanto che a un certo punto della sua è stato vicino a diventare un uomo di chiesa, e che il suo prossimo film sarà su Gesù».

Dal momento che si chiama Tommaso, avrebbe preferito la parte di un santo?

«Più che altro quella di Giuda. Nelle persone mi piacciono gli elementi di contrasto, e Giuda vive un conflitto interiore tra la devozione verso Gesù e il dolore che gli deriva dal non sentirsi amato, da cui la gelosia, l’invidia e, infine, il tradimento. Di Sebastiano mi intriga la conversione, da ufficiale dell’esercito imperiale a martire, ma pure Diocleziano non mi dispiace: per quanto non ce l’abbia con i cristiani ne fa uccidere più di tremila, tra cui il suo ex braccio destro Sebastiano, perché freddamente, dopo un secolo difficile, deve ristabilire un ordine religioso oltreché politico e militare, altrimenti la situazione gli sfugge di mano. E, poi, per quanto non sia una persona autoritaria, adoro impersonare figure autoritarie».

Altri progetti?

«“La dolce villa” per Netflix, con Violante Placido e Scott Foley, per la regia di Mark Waters: è stata una bellissima esperienza, uno dei set più tranquilli che abbia vissuto. Abbiamo girato tra la Toscana e Cinecittà, ma non vorrei rivelare troppo: posso solo dire che il mio personaggio ha molto a che fare con Violante, e che è una commedia dall’impronta americana che parla dell’Italia. Ho inoltre finito di girare una serie tra la Scozia e Malta: bellissimi posti. Anche se io preferisco la Sardegna: appena posso scappo a Rudalza, dove mi isolo. Anche se, a furia di portarci colleghi e produttori, ormai la conoscono anche a Hollywood».

