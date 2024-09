Martin, regalo a Bagnaia 

Misano Adriatico. Tra i due litiganti, gode ancora il terzo. Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di San Marino a Misano. Lo spagnolo della Ducati Gresini infila il secondo successo di seguito e comincia a profilarsi minaccioso all’orizzonte della sfida tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. I quali continuano a incappare in disavventure varie.

L’errore

Ieri l’autogol è stato firmato dallo spagnolo con la Ducati Pramac che, alle prime gocce di pioggia, ha anticipato tutti rientrando ai box per montare le gomme “rain”. Bagnaia, che era in testa in quel momento, è rimasto fuori con le slick, pur subendo la rimonta degli specialisti del bagnato, primo fra tutti Marc Marquez che l’ha superato. Ma la pioggia è cessata e Martin è dovuto rientrare al box per rimettere le gomme da asciutto, cogliendo impreparati i meccanici e perdendo talmente tanto tempo da essere doppiato dai quasi tutti i piloti e finire 15° (con un punto guadagnato).

Il podio

Così, con 20 punti all’attivo, “Pecco” può essere soddisfatto del proprio secondo posto che lo riporta a -7 dal rivale, salendo felice sul podio di Misano accanto all’altro pilota ufficiale della Ducati, Enea Bastianini, terzo. Sventolano i tricolori, applausi sportivi al redivivo Marquez (che l’anno prossimo rileverà proprio Bastianini) per il secondo successo di fila e mondiale che si riapre. «Sicuramente è andata meglio di sabato, quando c'era la possibilità di vincere e non l'ho colta. Inq uesto caso era impossibile fare più di 2°. Marc era troppo in forma per poter provare a vincere da parte mia», ha ammesso Bagnaia, condizionato dai postumi della caduta di Aragon: «Magari la prossima volta sarò in piene condizioni fisiche e potrò avere una possibilità, ma Marc in queste condizioni è sicuramente molto forte».

Ordine d’arrivo : 1. Marc Marquez (Spa, Ducati) 2. Francesco Bagnaia (Ita, id.) a 3”102, 3. Enea Bastianini (Ita, id) a 5”428, 4. Brad Binder (Saf, Ktm) a 14”185, 5. Marco Bezzecchi (Ita, Ducati) a 16”725, 6. Alex Marquez (Spa, Ducati) a 17”582, 7. Fabio Quartararo (Fra, Yamaha) a 17”642, 8. Jack Miller (Aus, Ktm) a 19”327. 9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) a 27”946, 10. Pol Espargaro (Spa, Ktm) a 38”781; 15. Jorge Martin (Spa, Ducati) a 1 giro.

Classifica piloti : 1. Martin 312, 2. Bagnaia 305, 3. M. Marquez 259, 4. Bastianini 250, 5. Binder 161, 6. Acosta 152, 7. Viñales 139, 8. Di Giannantonio e Aleix Espargaro 119, 10 A. Marquez 114.

