Martin operato, salta la Thailandia Ducati già solide 

Il Mondiale MotoGP parte senza il numero 1 di Jorge Martin. Già privato dei test invernali dalla caduta di Sepang, il campione del mondo si è infortunato durante un allenamento con la supermotard in Andorra e ieri mattina è tornato in sala operatoria per essere operato alla mano sinistra per le fratture riportate nell'incidente. Nella nota dell’Aprilia, si legge che il pilota campione del mondo MotoGp “è stato operato presso la clinica Dexeus a Barcellona dal professore Mir e dalla sua equipe. L'intervento si è svolto regolarmente - prosegue il comunicato - con l'impianto di due viti a livello della frattura del radio e una a livello dello scafoide sinistro per stabilizzazione e per favorire la guarigione. Nei prossimi giorni verrà valutata la prognosi in relazione all'evoluzione del quadro clinico”.

Il pilota da quest'anno all'Aprilia verrà sostituito dal collaudatore Lorenzo Savadori. Un brutto colpo per il madrileno mentre sta per partire il mondiale più lungo nella storia della classe regina, con 22 date in calendario.

Le incognite

Il Chang International Circuit confermerà le impressioni emerse dagli ultimi test, ovvero che Marquez sia già in piena sintonia con la Ducati ufficiale, mettendo sotto pressione il compagno di team Francesco Bagnaia? La moto di Borgo Panigale sarà anche quest'anno il riferimento, sia nella versione GP24 (clienti) che in quella GP25 (factory). Sulla prima Alex Marquez (Ducati-Gresini) è stato il più veloce nel terzo e ultimo giorno in Malesia, mentre con la seconda il fratello ha dominato a Buriram. Dal box della coppia in rosso il team manager Davide Tardozzi ha fatto sapere che nel primo round della stagione le GP25 motore, telaio e aerodinamica saranno quelli del 2024 perché tutti questi componenti hanno dimostrato di essere assolutamente performanti. In casa Aprilia si cerca di consolarsi con le ottime prestazioni di Marco Bezzecchi, terzo in Thailandia, mentre si pensa di far benedire il povero Martin, al quale il numero 1 conquistato con la Ducati evidentemente non porta fortuna.

