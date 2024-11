Martin nella Sprint può laurearsi oggi campione iridato 

Barcellona. Francesco Bagnaia c'è e si vede. È suo il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio della Solidarietà di Barcellona, ultima e decisiva prova mondiale. Il due volte campione in carica lancia l'ultima sfida a Jorge Martin, nettamente favorito grazie ai 24 punti di vantaggio sul pilota della Ducati ufficiale, nella corsa a un titolo che può essere suo già oggi. Con il tempo di 1’38”918 “Pecco” si mette tutti dietro. compreso uno dei protagonisti della prima giornata di pista a Montmelò, ovvero Marco Bezzecchi, secondo con la Ducati clienti VR46. Terzo tempo per il beniamino di casa Aleix Espargaro, all'ultimo GP della carriera, mentre Jorge Zarco è quarto con la Honda davanti a Martin che chiude la top five con un tempo di 296 millesimi più alto di quello del diretto rivale Bagnaia. Ottavo Marc Marquez (Ducati Gresini), decimo Enea Bastianini (0''569), al passo d’addio con la Ducati ufficiale. Sia il leader del classifica piloti, lo spagnolo della Ducati Pramac, che Bagnaia si contendono il trofeo più ambito all'ultima gara per il secondo anno di fila: dodici mesi fa aveva avuto la meglio l'italiano, che però questa volta si presenta in svantaggio e deve sperare in qualche inciampo del numero 89, che può mettere le mani sul titolo già oggi al termine della Sprint (ore 15).

Ma quello visto a Montmelò è un Bagnaia per nulla remissivo e capace di mettere subito in chiaro che non renderà la vita facile a Martin nella gara breve ed eventualmente domani, se il Mondiale sarà ancora aperto, nel Gp vero e proprio alle 14. Anche perché ieri il leader del campionato ha speso più tempo del previsto a “litigare” con la sua GP24 e a discutere con i meccanici, prima di una prevedibile serata di studio. Stamattina ancora “libere” alle 10.10, poi le qualifiche (Q2 alle 11.15) che si preannunciano serratissime e dalle condizioni molto diverse. «È stata un'ottima sessione», ha invece detto Bagnaia, «abbiamo tutto quello che dovevamo fare. Rispetto a maggio c'è un grip diverso che tende a farti scivolare di più. Abbiamo fatto un gran lavoro. Il Mondiale e il distacco di 24 punti? Se mi trovo in questa situazione è perché ho sbagliato, ho fatto quattro zeri per colpa mia. Tutto questo mi deve far riflettere su quanto bisogna migliorare anche in vista del prossimo anno».

