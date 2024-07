Martin l’ha fatta grossa 

Quando mancavano due giri alla bandiera a scacchi Jorge Martin ha visto andare in frantumi la sua gara con una caduta che ha dato il via libera a Francesco Bagnaia, che vince il gran premio di Germania e torna in testa al motomondiale scavalcando proprio lo spagnolo, distanziato ora di dieci punti. A completare il podio i fratelli Marquez con le Ducati del team Gresini: Marc, autore di una spettacolare rimonta, ha battuto Alex nel finale per il secondo posto.

«Non è stato facile, ci ho provato in tutti i modi a essere davanti a tutti», le parole a caldo di Bagnaia, «Martin mi ha poi superato e ho pensato di gestire le gomme per dare tutto nella seconda parte. Stavo recuperando e ho notato che Jorge Martin faceva qualche errorino e poi è caduto a due giri dalla fine. È la mia prima vittoria al Sachsenring e sono molto contento». «Prima o poi uno dei due doveva far qualcosa», ha aggiunto a Sky “Pecco”. «Negli ultimi 10 giri abbiamo spinto con gomme al limite, non avevamo più trazione e stavamo girando fortissimo. Nel giro prima in cui è caduto Martin, ho perso il davanti anch'io, ero veramente al limite. Io ho semplicemente pensato di non mollare fino alla fine e lo stesso lui. E alla fine sono rimasto in piedi io». Accarezzava la doppietta Sprint-gran premio e l'allungo in classifica Martin, invece a poche curve dalla fine è arrivato l'errore che non ti aspetti che ha aperto la strada al rivale Bagnaia. Ora il motomondiale si prende una pausa fino al fine settimana di Silverstone a inizio agosto e Bagnaia - che il prossimo 20 luglio sposerà a Pesaro la storica fidanzata, Domizia Castagnini - si gode il regalo inatteso. Martin partiva dalla pole ed è stato al comando fino all'errore, Bagnaia, dalla seconda fila e si era messo a caccia dello spagnolo fin dalle prime battute.

Jorge Martin alla fine è comprensibilmente amareggiato: «Difficile accettare una caduta dopo 27 giri in testa», ha commentato a Sky Sport, «mi sento forte ma ho sbagliato un'altra volta e devo capire perché». Festeggia il secondo posto Marc Marquez, che dopo lo spaventoso incidente di venerdì e il 13° posto in qualifica ha avuto la forza di rimontare (con dito rotto) fino al podio, condiviso col fratello Alex. Quarto Enea Bastianini, che nel finale è riuscito ad avere la meglio su un combattivo Franco Morbidelli. Aveva previsto un dominio Ducati Bagnaia, e dominio è stato con cinque moto nei primi cinque posti, mentre le Aprilia, partite in prima fila con i piloti del team satellite Trackhous, Oliveira e Fernandez hanno pagato dazio e peggio è ansata a Viñales, caduto.

