Martin idoneo ma contro Marquez serve un miracolo 

Sepang. A 15 anni esatti dalla tragica morte in pista di Marco Simoncelli, la MotoGp ritorna a correre in Malesia a Sepang, dopo il caos di Phillip Island, e a sorpresa potrebbe rivedere in pista Jorge Martin nonostante l'incidente nella sprint australiano che gli ha causato la frattura del polso. Il pilota spagnolo dell'Aprilia, in piena lotta per il Mondiale con solo 10 punti di distacco da Marc Marquez, è stato dichiarato idoneo alla guida e ha provato nelle prove libere andate in scena nella notte, per tentare di restare in corsa nella sfida iridata con il connazionale della Ducati ufficiale. «Abbiamo fatto il primo passo, che era provare a correre», ammette il pilota spagnolo dell'Aprilia. «L'unica cosa che so è che ho il polso rotto. Se non mi stessi giocando il titolo, sarei a casa con il gesso». Martin non è sicuro di poter correre nel resto del weekend. Alle 8 oggi ci sono le prequalifche, stanotte alle 3.45 le qualifiche e alle 8 di domani la gara Sprint, domenica il Gp della Malesia alle 8. Teoricamente in lizza per il titolo (a -50 da Marc Marquez) anche l’altra Aprilia di Marco Bezzecchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA