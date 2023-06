MARTIN fa il bis: sarà lo spagnolo l’anti bagnaia?  

Le Ducati trionfano al Sachsenring, una pista finora poco amica, con cinque moto ai primi cinque posti e otto nei primi dieci, ma l'inno nazionale che risuona dal podio del Gp di Germania è quello spagnolo, perché è stato Jorge Martin a vincere la gara, battendo ancora come accaduto nella gara sprint il portacolori dell'Italia e del team ufficiale, Francesco Bagnaia. Il piemontese, partito dalla pole position, ha provato di tutto, molto più di sabato, per raggiungere e superare di nuovo il 25enne di Madrid in sella alla Desmosedici del team Pramac, ma senza riuscire a trovare il varco giusto e nella volata ha tagliato il traguardo con 64 millesimi di ritardo.

Il successo, il secondo in MotoGp a due anni dal finora unico conquistato in Austria nel 2021, dà fiducia a Martin anche in chiave mondiale. Ora si è portato a -16 da Bagnaia, che continua a comandare con 160 punti. «Ci ho provato all'ultimo giro, ma ho toccato Martin ed ero un po’ al limite per recuperare. Il secondo era il massimo cui potevo aspirare, ora pensiamo ad Assen», ha commentato a caldo Bagnaia, guardando già all'appuntamento del prossimo fine settimana.

Ovviamente felice per la vittoria, e non solo, Martin: «Finalmente è arrivato questo momento, ci provavo da due anni. La gara è stata dura», ha sottolineato. «Pecco ha combattuto con tutte le sue forze. Ho dovuto gestire un po’ e verso la fine ha provato a passarmi. Avrei potuto risparmiare le gomme all'inizio ma sono molto felice».

È un po’ scivolato indietro in classifica Marco Bezzecchi, ora terzo a quota 126 e inseguito da Johann Zarco, quarto con 109 punti. Il romagnolo del team VR46 ha chiuso al quarto posto in rimonta davanti al compagno di scuderia Luca Marini.

Il dominio Ducati è stato facilitato dall'uscita di scena imprevista di Brad Binder, caduto al 19° giro quando era al terzo posto, mentre Marc Marquez, il re della pista sassone con otto vittorie, ma l'iberico della Honda ha rinunciato a gareggiare dopo l'ennesima caduta del fine settimana, avvenuta nel warm up.

