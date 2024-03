martin-bastianini: in portogallo doppietta ducati  

Portimão. Se c'era qualche dubbio, Jorge Martin ha dato in Portogallo un chiaro segnale di essere di nuovo pronto a sfidare Francesco Bagnaia per la conquista del titolo mondiale. Il pilota della Ducati Pramac ha fatto il vuoto in gara, mentre alle sue spalle è successo di tutto negli ultimi giri, con la toccata tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez, e conseguente caduta che di fatto ha messo fuori causa entrambi, e poi il guasto che ha tolto un podio certo a Maverick Viñales con l'Aprilia e ci ha fatto salire (per la prima volta in MotoGp) il giovane Pedro Acosta con la GasGas, al quale occorrerà fare molta molta attenzione in futuro. Intanto si è goduto la premiazione “officiata” dall'ospite d'onore Josè Mourinho, alla sua prima volta in un Gp motociclistico con l'incarico di sventolare la bandiera a scacchi.

La gara

Il Gp portoghese ha anche riacceso la voglia di Enea Bastianini, secondo sulla pista dove l'anno scorso si fratturò una spalla. Martin ha martellato come sa fare fin dalla prima curva, bruciando al via Bastianini e impedendo poi a chiunque di avvicinarsi per mettere in dubbio il suo primato, in primis Viñales, ma anche un convincente Bastianini, la cui bella non basta a lenire la delusione per quanto accaduto a Bagnaia. Dopo il quarto posto di sabato, il torinese era a caccia di rivincita, ma si è ritrovato presto distante dai tre di testa. Nel finale, lo ha infilato Acosta, soffiandogli quello che sembrava il quarto posto, poi è arrivato Marc Marquez, deciso a imitare il giovane connazionale. L'ex Honda ha provato il sorpasso in curva, poi ha allargato la traiettoria e l'italiano si è infilato per il controsorpasso e i due si sono toccati, finendo a terra in quello che è stato archiviato come un incidente di gara. Lo zero nella casella dei punti vale per Pecco un -23 in classifica (prima di lui ci sono Brad Binder, ieri 4°, a -18 e Bastianini a -21) e per Marquez un -33. «Sono deluso, zero punti non me li aspettavo. Ero ottimista per la gara, credevo fossimo a posto e invece mi sono accorto che non avevo grip al posteriore, non riuscivo a fare quello che volevo», ha detto Pecco.

