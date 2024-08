Martin-Bagnaia, la sfida prosegue al Red Bull Ring 

Il motomondiale gira la boa di metà campionato con l’undicesima prova al Red Bull Ring. In Austria, nella MotoGp, continua il duello al vertice della classifica piloti tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, entrambi su Ducati. Sono separati da appena tre punti a favore dello spagnolo del team Parmac sul piemontese della Desmosedici ufficiale. Sulla seconda moto di Borgo Panigale, anche Enea Bastianini non è tagliato fuori dalla lotta, anche se il ritardo di 50 punti da Martin è già sensibile.

Il programma, che si inaugura oggi con la consueta conferenza stampa dei tifosi, prevede per domani alle 10.40 le prime prove libere della top class, seguite alle 14.55 dalle prequalifiche per capire chi dovrà affrontare la Q1. Sabato ci sono ancora prove libere alle 10.05 e alle 10.45 si comincia a far sul serio con la doppia sessione di qualifiche. Alle 14.55 la Sprint race assegnerà i primi punti del weekend. Martin è uno specialista ma in teoria ci potrebbe già essere il sorpasso al vertice del mondiale. Domenica le gare: quella della MotoGp, alle 14, sarà preceduta come sempre dalle altre classi, la Moto3 alle 11 e la Moto2 alle 12.15.

